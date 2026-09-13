IFARHU: ¿quiénes recibirán el primer pago de la beca de Excelencia 2026?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició el desembolso correspondiente al primer período del programa de Seguro Educativo 2026 para los nuevos becarios del programa de Excelencia, como parte de la modernización y digitalización de sus procesos de pago.

En esta primera etapa, el IFARHU realizó el primer acreditamiento en el bolsillo “Excelencia” de la billetera electrónica PUNCH by Caja de Ahorros para los estudiantes de las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé que completaron el proceso de trámite correspondiente a este período.

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¿Quiénes recibirán el primer pago de la beca de Excelencia?

En esta primera fase están incluidos los nuevos becarios de Herrera, Los Santos y Coclé que completaron correctamente el proceso requerido para recibir el beneficio correspondiente al primer período de 2026.

El IFARHU informó que los desembolsos continuarán de manera progresiva para los nuevos becarios de las demás provincias del país.

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Por esta razón, los beneficiarios de otras provincias deberán estar atentos a los canales oficiales de la institución para conocer cuándo se realizará su acreditamiento.

¿Cómo recibirán el pago de la beca?

El primer pago se está realizando mediante la billetera electrónica PUNCH by Caja de Ahorros, específicamente en el bolsillo denominado “Excelencia”.

Posteriormente, la aplicación habilitará la opción para generar el PIN, que permitirá a los beneficiarios realizar retiros en efectivo.

Esta modalidad forma parte del proceso de digitalización de los pagos del IFARHU y busca facilitar el acceso de los estudiantes a los recursos correspondientes a sus beneficios.

¿Se necesitará una tarjeta diferente para cada beneficio?

El IFARHU informó además que los padres de familia podrán recibir, mediante una sola tarjeta, de manera unificada los beneficios que mantengan vigentes con la institución.

De esta forma, la entidad busca simplificar el acceso a los distintos programas y avanzar en la modernización de sus mecanismos de pago.