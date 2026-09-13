PANAMÁ Nacionales -  13 de septiembre de 2026 - 08:34

¡Se fue la luz! ETESA explica qué pasó y cuáles fueron los sectores afectados

ETESA reportó una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional que dejó sin luz a varios sectores de la capital. Conozca qué pasó.

¡Se fue la luz! ETESA explica qué pasó 

¡Se fue la luz! ETESA explica qué pasó 

@Etesatransmite
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Varios sectores de la capital se encuentran sin suministro luz eléctrica luego de que se registrara una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), informó este domingo la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).

De acuerdo con la entidad, personal técnico se mantiene realizando las verificaciones correspondientes para identificar la causa de la interrupción y restablecer el sistema lo antes posible.

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“Se ha registrado una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional afectando a varios sectores de la capital”, informó ETESA. “Se ha registrado una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional afectando a varios sectores de la capital”, informó ETESA.

La empresa indicó que sus equipos técnicos trabajan para determinar qué provocó la afectación y avanzar con el restablecimiento del servicio eléctrico.

Sin luz: ¿Cuáles son los sectores afectados?

La interrupción del suministro ha afectado a varios sectores de la capital. ETESA mantiene las labores de verificación y restablecimiento del servicio en las áreas afectadas.

La información se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que la entidad amplíe detalles sobre las causas de la incidencia y los sectores que continúan sin energía eléctrica.

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