¡Se fue la luz! ETESA explica qué pasó y cuáles fueron los sectores afectados

Varios sectores de la capital se encuentran sin suministro luz eléctrica luego de que se registrara una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), informó este domingo la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).

De acuerdo con la entidad, personal técnico se mantiene realizando las verificaciones correspondientes para identificar la causa de la interrupción y restablecer el sistema lo antes posible.

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“Se ha registrado una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional afectando a varios sectores de la capital”, informó ETESA. “Se ha registrado una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional afectando a varios sectores de la capital”, informó ETESA.

La empresa indicó que sus equipos técnicos trabajan para determinar qué provocó la afectación y avanzar con el restablecimiento del servicio eléctrico.

Sin luz: ¿Cuáles son los sectores afectados?

Se ha registrado una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional afectando a varios sectores de la capital por lo que personal técnico de ETESA se mantiene realizando las verificaciones correspondientes para identificar la causa y restablecer el sistema lo ante posibles — ETESA (@Etesatransmite) September 13, 2026

La interrupción del suministro ha afectado a varios sectores de la capital. ETESA mantiene las labores de verificación y restablecimiento del servicio en las áreas afectadas.

La información se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que la entidad amplíe detalles sobre las causas de la incidencia y los sectores que continúan sin energía eléctrica.