Panamá Nacionales -  13 de septiembre de 2026 - 08:20

¿Por qué se fue la luz? ETESA explica qué provocó la interrupción del servicio en varios sectores de Panamá

Varios sectores de Panamá quedaron sin luz. ETESA reportó una incidencia en el sistema eléctrico y el CND señaló la salida de la Generadora Gatún.

ETESA explica qué provocó la interrupción del servicio

ETESA explica qué provocó la interrupción del servicio

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Varios sectores de la ciudad de Panamá y San Miguelito registraron una interrupción del servicio eléctrico durante la noche de este sábado 12 de septiembre, situación que generó reportes de usuarios en diferentes puntos de la capital. La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informó inicialmente que se había registrado una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), que afectó a varios sectores de la capital.

“Se ha registrado una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional afectando a varios sectores de la capital”, indicó la entidad, mientras personal técnico realizaba las verificaciones correspondientes para determinar la causa y restablecer el servicio. “Se ha registrado una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional afectando a varios sectores de la capital”, indicó la entidad, mientras personal técnico realizaba las verificaciones correspondientes para determinar la causa y restablecer el servicio.

Posteriormente, información del Centro Nacional de Despacho (CND) precisó que la incidencia se originó por la salida de la Generadora Gatún, con una afectación cercana a los 600 megavatios (MW). Los trabajos se concentraron en el restablecimiento paulatino del servicio eléctrico en las áreas afectadas.

ETESA: ¿Qué sectores se quedaron sin luz?

Los reportes de interrupción se registraron en distintos puntos de la ciudad de Panamá y San Miguelito.

Entre los sectores donde usuarios reportaron la falta de energía se encuentran Pueblo Nuevo, San Francisco, Las Cumbres y El Carmen, entre otras áreas de la capital.

La afectación se produjo debido al desbalance ocasionado por la salida de generación del sistema, mientras los equipos técnicos trabajaban para recuperar progresivamente el suministro.

La información se mantiene en desarrollo y las autoridades del sector eléctrico continúan verificando las condiciones del Sistema Interconectado Nacional.

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