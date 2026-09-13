¿Por qué se fue la luz? ETESA explica qué provocó la interrupción del servicio en varios sectores de Panamá

Varios sectores de la ciudad de Panamá y San Miguelito registraron una interrupción del servicio eléctrico durante la noche de este sábado 12 de septiembre, situación que generó reportes de usuarios en diferentes puntos de la capital. La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informó inicialmente que se había registrado una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), que afectó a varios sectores de la capital.

“Se ha registrado una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional afectando a varios sectores de la capital”, indicó la entidad, mientras personal técnico realizaba las verificaciones correspondientes para determinar la causa y restablecer el servicio. “Se ha registrado una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional afectando a varios sectores de la capital”, indicó la entidad, mientras personal técnico realizaba las verificaciones correspondientes para determinar la causa y restablecer el servicio.

Posteriormente, información del Centro Nacional de Despacho (CND) precisó que la incidencia se originó por la salida de la Generadora Gatún, con una afectación cercana a los 600 megavatios (MW). Los trabajos se concentraron en el restablecimiento paulatino del servicio eléctrico en las áreas afectadas.

ETESA: ¿Qué sectores se quedaron sin luz?

Los reportes de interrupción se registraron en distintos puntos de la ciudad de Panamá y San Miguelito.

Varios sectores de la ciudad de Panamá se encuentran sin luz.@Etesatransmite informó que se registró "una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional", y que el personal técnico se encuentra haciendo las verificaciones "para identificar las causas del problema y restablecer… pic.twitter.com/SInRWULKbF — Telemetro Reporta (@TReporta) September 13, 2026

Entre los sectores donde usuarios reportaron la falta de energía se encuentran Pueblo Nuevo, San Francisco, Las Cumbres y El Carmen, entre otras áreas de la capital.

La afectación se produjo debido al desbalance ocasionado por la salida de generación del sistema, mientras los equipos técnicos trabajaban para recuperar progresivamente el suministro.

La información se mantiene en desarrollo y las autoridades del sector eléctrico continúan verificando las condiciones del Sistema Interconectado Nacional.