Panamá Nacionales -  13 de septiembre de 2026 - 09:03

Jubilados y pensionados: CSS realizará el segundo pago de septiembre este viernes

Jubilados y pensionados de la CSS recibirán el segundo pago de septiembre en fechas distintas según sea ACH o cheque. Conozca el calendario.

Jubilados y pensionados

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen definida la fecha del segundo pago correspondiente a septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por la institución.

El pago se realizará en fechas diferentes, dependiendo de la modalidad utilizada por cada beneficiario para recibir su jubilación o pensión.

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Jubilados y pensionados: ¿Cuándo será el segundo pago de septiembre de la CSS?

Para la segunda quincena de septiembre, el calendario de la CSS establece las siguientes fechas:

  • Viernes 18 de septiembre: pago mediante ACH.
  • Lunes 21 de septiembre: pago mediante cheque.

De esta manera, los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante ACH tendrán disponible el dinero el viernes 18 de septiembre, mientras que quienes cobran mediante cheque deberán esperar hasta el lunes 21 de septiembre.

¿Cuáles son las próximas fechas de pago de la CSS?

El calendario de la CSS también contempla los pagos correspondientes a octubre de 2026:

  • Lunes 5 de octubre: pago mediante ACH.
  • Martes 6 de octubre: pago mediante cheque.
  • Lunes 19 de octubre: pago mediante ACH.
  • Martes 20 de octubre: pago mediante cheque.

Los jubilados y pensionados pueden consultar el calendario oficial de pagos de la CSS para verificar las fechas correspondientes a la modalidad mediante la cual reciben sus beneficios.

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