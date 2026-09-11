Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 11:11

Jubilados se movilizan: ¿Qué están exigiendo y que respondió el gobierno?

El Presidente José Raúl Mulino, se reunió con representantes, empresarios y jubilados para buscar alternativas ante el proyecto de ley 226.

Defienden descuentos y beneficios ante el proyecto 226

Defienden descuentos y beneficios ante el proyecto 226

Presidencia
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El movimiento de jubilados y pensionados mantiene presión para defender los descuentos y beneficios dirigidos a los adultos mayores en medio de la discusión del proyecto 226.

Entre los principales reclamos está que se garanticen los descuentos que consideran fundamentales para quienes reciben pensiones bajas.

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¿Qué respondió el gobierno a los jubilados?

El Ministro de presidencia Juan Carlos Orillac, indicó que “El país y obviamente los jubilados y empresarios tienen la facultad de sentarse a hacer un estudio profundo con los demás miembros de la sociedad”, manifestando que las partes tendrán que hacer una investigación detallada para encontrar un balance entre los beneficios para los tercera edad y la realidad de los comercios.

Finalmente, mientras continúan las conversaciones, jubilados, empresarios y gobierno deberán definir una propuesta que permita mantener los beneficios para los adultos mayores sin afectar la sostenibilidad de los comercios.

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