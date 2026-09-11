Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 11:26

Agroferias del IMA este fin de semana: ¿dónde estarán las ventas del sábado y domingo?

Conoce dónde estarán las Agroferias del IMA este fin de semana, desde las 8:00 a.m., y los puntos habilitados en varias provincias.

Agroferias del IMA este fin de semena

Agroferias del IMA este fin de semena

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará sus Agroferias este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con puntos de venta habilitados en distintas provincias del país.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m., por lo que los consumidores podrán acudir a los lugares establecidos para adquirir los productos disponibles en las Agroferias.

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¿Dónde estarán las Agroferias del IMA?

Las ventas se realizarán en diferentes puntos del país durante este fin de semana. La programación incluye lugares habilitados en varias provincias.

Sábado 12 de septiembre

Panamá

  • Isla Saboga, en el distrito de Saboga

Veraguas

  • Parque Principal de Cañazas, en el distrito de Cañazas

Domingo 13 de septiembre

Chiriquí

  • Parque de Las Madres, en el distrito de David

La recomendación para los consumidores es llevar su cédula de identidad personal y, de ser posible, acudir temprano para evitar largas filas y aprovechar la disponibilidad de los productos.

Agroferias del IMA: horarios

  • Sábado 12 de septiembre: desde las 8:00 a.m.
  • Domingo 13 de septiembre: desde las 8:00 a.m.

Los puntos de venta y productos disponibles pueden variar según la localidad.

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