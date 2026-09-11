Agroferias del IMA este fin de semana: ¿dónde estarán las ventas del sábado y domingo?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará sus Agroferias este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con puntos de venta habilitados en distintas provincias del país.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m., por lo que los consumidores podrán acudir a los lugares establecidos para adquirir los productos disponibles en las Agroferias.

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¿Dónde estarán las Agroferias del IMA?

Las ventas se realizarán en diferentes puntos del país durante este fin de semana. La programación incluye lugares habilitados en varias provincias.

Sábado 12 de septiembre

Panamá

Isla Saboga, en el distrito de Saboga

Veraguas

Parque Principal de Cañazas, en el distrito de Cañazas

Domingo 13 de septiembre

Chiriquí

Parque de Las Madres, en el distrito de David

Aquí están las agroferias del IMA programadas para 12 y 13 de septiembre.



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.



Por un Panamá que consume lo nuestro #ConPasoFirme pic.twitter.com/KjIJKxtVUx — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 10, 2026

La recomendación para los consumidores es llevar su cédula de identidad personal y, de ser posible, acudir temprano para evitar largas filas y aprovechar la disponibilidad de los productos.

Agroferias del IMA: horarios

Sábado 12 de septiembre: desde las 8:00 a.m.

desde las 8:00 a.m. Domingo 13 de septiembre: desde las 8:00 a.m.

Los puntos de venta y productos disponibles pueden variar según la localidad.