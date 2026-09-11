Agroferias del IMA este fin de semana: ¿dónde estarán las ventas del sábado y domingo?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará sus Agroferias este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con puntos de venta habilitados en distintas provincias del país.
Contenido de interés: PASE-U 2026: ¿dónde el IFARHU entregará tarjetas este sábado 12 de septiembre?
¿Dónde estarán las Agroferias del IMA?
Las ventas se realizarán en diferentes puntos del país durante este fin de semana. La programación incluye lugares habilitados en varias provincias.
Sábado 12 de septiembre
Panamá
- Isla Saboga, en el distrito de Saboga
Veraguas
- Parque Principal de Cañazas, en el distrito de Cañazas
Domingo 13 de septiembre
Chiriquí
- Parque de Las Madres, en el distrito de David
La recomendación para los consumidores es llevar su cédula de identidad personal y, de ser posible, acudir temprano para evitar largas filas y aprovechar la disponibilidad de los productos.
Agroferias del IMA: horarios
- Sábado 12 de septiembre: desde las 8:00 a.m.
- Domingo 13 de septiembre: desde las 8:00 a.m.
Los puntos de venta y productos disponibles pueden variar según la localidad.