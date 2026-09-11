Olimpiada Nacional de Robótica WRO Panamá 2026 reúne a 380 estudiante

Con la participación de 127 equipos, 380 estudiantes y 100 tutores, se realizó la ceremonia de inauguración de la duodécima versión de la Olimpiada Nacional de Robótica WRO Panamá 2026. En este evento se elegirá a la selección panameña que representará al país en la Olimpiada Mundial de Robótica WRO, la cual se llevará a cabo en Puerto Rico en diciembre.

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, señaló: “Hoy nos reunimos para celebrar mucho más que una competencia. aquí tenemos estudiantes, que han aprendido a investigar, diseñar, programar, construir, probar y mejorar, y eso representa la educación que queremos impulsar".

Por su parte, Marvin Castillo, presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (Fundesteam), explicó que el evento va más allá de una contienda: “Elogiamos 12 años de perseverancia, aprendizaje, creatividad, trabajo en equipo y oportunidades para miles de jóvenes panameños”.

La temporada 2026 se desarrolló bajo el lema Robots Meet Culture («Los robots se encuentran con la cultura»), el cual invita a los participantes a explorar cómo la robótica puede preservar, reinterpretar y difundir el patrimonio cultural de sus comunidades.