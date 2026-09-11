Migración confirma identidad de extranjero buscado en Colombia tras usar un nombre falso

El Servicio Nacional de Migración informó que, tras los procedimientos de verificación e intercambio de información con la sede de la Interpol y autoridades de la República de Colombia, se logró confirmar la verdadera identidad del ciudadano Juan Carlos Castillo Vaca, conocido con el alias de "D-Max".
Mediante el cotejo de datos institucional, se constató que el sujeto mantiene una orden de captura vigente en su país por fuga de presos y una condena de 41 años y 8 meses (500 meses) por su vinculación a una organización criminal procesada por delitos contra la seguridad pública, homicidio y extorsión.
Este grupo habría estado involucrado en un atentado con fusil y otros tipos de armas el pasado 28 de agosto de 2025 en el barrio El Retiro, en Colombia.
El ciudadano fue remitido a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para los trámites legales correspondientes.