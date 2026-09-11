Migración confirma identidad de extranjero buscado en Colombia tras usar un nombre falso

El Servicio Nacional de Migración informó que, tras los procedimientos de verificación e intercambio de información con la sede de la Interpol y autoridades de la República de Colombia, se logró confirmar la verdadera identidad del ciudadano Juan Carlos Castillo Vaca, conocido con el alias de "D-Max".

El extranjero, quien utilizaba el nombre falso de Gabriel Ángel Lozano Verona, se encontraba bajo custodia en el Centro de Detención Administrativa de Migración tras cumplir una condena de 48 meses en Panamá por blanqueo de capitales.

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Mediante el cotejo de datos institucional, se constató que el sujeto mantiene una orden de captura vigente en su país por fuga de presos y una condena de 41 años y 8 meses (500 meses) por su vinculación a una organización criminal procesada por delitos contra la seguridad pública, homicidio y extorsión.

Este grupo habría estado involucrado en un atentado con fusil y otros tipos de armas el pasado 28 de agosto de 2025 en el barrio El Retiro, en Colombia.

El ciudadano fue remitido a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para los trámites legales correspondientes.