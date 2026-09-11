PASE-U 2026: ¿dónde el IFARHU entregará tarjetas este sábado 12 de septiembre?

La entrega de tarjetas del PASE-U 2026 continuará este sábado 12 de septiembre en la provincia de Chiriquí, de acuerdo con el cronograma establecido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros.

La jornada se realizará en la Dirección Provincial de Chiriquí, ubicada en los terrenos de la Feria Internacional de David, en la Tarima de Espectáculos.

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IFARHU: ¿Dónde entregarán las tarjetas del PASE-U este sábado?

La jornada de entrega contempla a acudientes de los siguientes distritos:

Alanje

Boquete

David

Dolega

Gualaca

Remedio

San Felix

San Lorenzo

Tolé

Los acudientes incluidos en el cronograma deberán acudir al punto de entrega establecido para recibir la tarjeta correspondiente. Ingresa para conocer los colegios que recibirán: ifarhuwebsite.blob.core.