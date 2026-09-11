Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 10:22

PASE-U 2026: ¿dónde el IFARHU entregará tarjetas este sábado 12 de septiembre?

Conoce dónde entregarán las tarjetas del PASE-U 2026 este sábado 12 de septiembre en Chiriquí y cuál será el horario de atención.

Conoce dónde entregarán las tarjetas del PASE-U 2026

Conoce dónde entregarán las tarjetas del PASE-U 2026

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La entrega de tarjetas del PASE-U 2026 continuará este sábado 12 de septiembre en la provincia de Chiriquí, de acuerdo con el cronograma establecido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros.

La jornada se realizará en la Dirección Provincial de Chiriquí, ubicada en los terrenos de la Feria Internacional de David, en la Tarima de Espectáculos.

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IFARHU: ¿Dónde entregarán las tarjetas del PASE-U este sábado?

La jornada de entrega contempla a acudientes de los siguientes distritos:

  • Alanje
  • Boquete
  • David
  • Dolega
  • Gualaca
  • Remedio
  • San Felix
  • San Lorenzo
  • Tolé

Los acudientes incluidos en el cronograma deberán acudir al punto de entrega establecido para recibir la tarjeta correspondiente. Ingresa para conocer los colegios que recibirán: ifarhuwebsite.blob.core.

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