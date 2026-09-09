PASE-U 2026: estas son las comunidades donde el IFARHU entregará tarjetas este jueves

La entrega de tarjetas del PASE-U 2026 continuará este jueves 10 de septiembre en la provincia de Chiriquí, de acuerdo con el cronograma establecido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros.
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IFARHU: ¿Dónde entregarán las tarjetas del PASE-U este jueves?
La jornada de entrega contempla a acudientes de los siguientes distritos:
- Alanje
- Boquete
- David
- Dolega
- Gualaca
Los acudientes incluidos en el cronograma deberán acudir al punto de entrega establecido para recibir la tarjeta correspondiente.
¿Cuál será el horario para retirar la tarjeta PASE-U?
El horario establecido para la jornada de este jueves 10 de septiembre será de:
- 7:00 a. m. a 1:00 p. m.
Se recomienda a los acudientes verificar que corresponden a la jornada programada y acudir dentro del horario establecido para evitar inconvenientes.
La entrega de tarjetas forma parte del proceso relacionado con el PASE-U 2026, programa administrado por el IFARHU para los estudiantes beneficiarios.