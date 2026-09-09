Factura eléctrica: así funcionará el subsidio que evitará un aumento para la mayoría de los panameños

El nuevo pliego tarifario de electricidad comenzó a regir en Panamá desde el 1 de septiembre de 2026 , pero el Gobierno aprobó un aporte adicional al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para evitar que el ajuste represente un aumento en la factura de la mayoría de los consumidores durante los próximos meses.

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 110-26 , mediante la cual se autoriza a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a implementar temporalmente un esquema de aportes adicionales al FET para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026 .

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¿Habrá aumento en la factura eléctrica?

Para la mayoría de los consumidores, no se reflejará un aumento derivado del nuevo ajuste tarifario durante este periodo, debido al crédito que las empresas distribuidoras aplicarán en las facturas con recursos aportados por el Estado.

El Gobierno estima que los aportes adicionales al FET alcanzarán aproximadamente B/.32 millones, destinados a compensar a las empresas distribuidoras por los créditos aplicados a los clientes beneficiarios.

La ASEP, además, informó que el nuevo esquema tarifario, junto con los aportes del FET y el Fondo Tarifario de Occidente (FTO), permitirá que aproximadamente 83% de los clientes no tenga un incremento tarifario derivado del ajuste entre septiembre y diciembre de 2026.

¿Qué pasará con la nueva tarifa?

El nuevo pliego tarifario sí está vigente. La diferencia está en que el Estado aplicará mecanismos de compensación para mitigar el impacto del ajuste sobre los usuarios.

El Consejo de Gabinete aprobó aportes adicionales al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET adicional) para evitar aumento en la factura eléctrica.



La administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (@AsepPanama), Zelmar Rodríguez, explicó que este subsidio… pic.twitter.com/fkSLEz5w49 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2026

Las nuevas tarifas de distribución y comercialización comenzaron a regir el 1 de septiembre de 2026 y los pliegos aprobados por la ASEP tienen una vigencia que se extiende hasta 2030.

Por ello, el consumidor puede encontrar en su factura los cargos correspondientes al nuevo esquema tarifario, acompañados por el crédito o aporte destinado a reducir el impacto que tendría el ajuste.

¿Quiénes reciben este beneficio?

El esquema del FET está dirigido principalmente a los clientes que cumplen con las condiciones establecidas para recibir el aporte estatal. La ASEP señala que el FET cubre a clientes con consumos de hasta 300 kWh, mientras que el FTO beneficia a gran parte de los usuarios de Chiriquí y Bocas del Toro.

Esto significa que el beneficio no debe interpretarse como una congelación general de todas las tarifas para todos los consumidores.

¿Cómo saber cuánto debería pagar?

La ASEP mantiene disponible una herramienta para verificar la factura de electricidad de los clientes con tarifa de Baja Tensión Simple (BTS).