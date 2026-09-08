CSS tramita indemnizaciones de B/.25,000 para víctimas de envenenamiento por dietilenglicol

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que avanzan los trámites para cumplir con las sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenan al Estado panameño pagar una indemnización de B/. 25,000.00 a cada una de las víctimas de envenenamiento por dietilenglicol.

Actualmente, existen 12 víctimas reconocidas en los fallos formalmente notificados. La CSS señaló que cuenta con la partida presupuestaria destinada a estos desembolsos y que, en la medida en que sea notificada de nuevas sentencias, continuará analizando de forma individual cada caso para completar los trámites requeridos.

Para facilitar el proceso, la institución habilitará una herramienta tecnológica en la que las personas afectadas podrán verificar el avance y la etapa de su expediente con solo ingresar su número de identificación personal.

La entidad aclaró que estas indemnizaciones son independientes de las pensiones vitalicias y de las prestaciones asistenciales que otorga la CSS a los afectados por el consumo del jarabe contaminado, elaborado en los laboratorios de la institución entre los años 2004 y 2006.