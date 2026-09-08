Ismael Laguna, "El Tigre de Colón": así fue la carrera de una leyenda del boxeo panameño

Panamá despide este martes 8 de septiembre a una de las grandes figuras de su historia deportiva. Ismael Laguna , conocido como “El Tigre de Colón”, falleció dejando una trayectoria que lo convirtió en uno de los referentes más importantes del boxeo panameño.

Laguna nació en Colón y desarrolló una carrera profesional de 11 años, en la que enfrentó a algunos de los mejores boxeadores de su época y conquistó en dos ocasiones el campeonato mundial de peso ligero.

¿Cuántas victorias tuvo Ismael Laguna?

El boxeador panameño terminó su carrera profesional con un récord de 65 victorias, 9 derrotas y 1 empate.

Este martes se conoció el fallecimiento del dos veces campeón mundial de boxeo panameño, Ismael Laguna.



Laguna ganó el campeonato mundial ligero en 1965, tras derrotar al puertorriqueño Carlos Ortiz, y en 1970 venció a Mando Ramos.



Conocido como el “Tigre de Colón”, se… pic.twitter.com/fcfto6c5Zf — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2026

De sus 65 triunfos, 37 fueron por nocaut, una cifra que refleja el poder que también acompañó su reconocido estilo técnico sobre el cuadrilátero. Laguna disputó un total de 75 combates profesionales entre 1960 y 1971.

Campeón mundial en 1965

Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió el 10 de abril de 1965, cuando derrotó a Carlos Ortiz por decisión mayoritaria en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena de la Ciudad de Panamá y se convirtió en campeón mundial de peso ligero.

El triunfo convirtió a Laguna en una figura nacional y marcó uno de los capítulos más importantes del boxeo panameño.

Ortiz recuperó el campeonato en la revancha realizada en noviembre de ese mismo año. Posteriormente, ambos volvieron a enfrentarse en 1967, con una nueva victoria para el puertorriqueño.

“El Tigre de Colón” recuperó el título en 1970

Laguna tuvo que esperar varios años para volver a conquistar un campeonato mundial.

Siempre escuchaba los cuentos de mi Mama que me hablaba la locura que se formo en Panama en 1965 cuando Laguna le gano a Ortiz el titulo mundial en el Juan Demostenes Arosemena.. uno de los grandes de todos los tiempos falleció hoy a sus 83 años, Ismael Laguna, QEPD. pic.twitter.com/ppPHj5iht4 — David Samudio Garay (@Samudio14) September 8, 2026

El 3 de marzo de 1970, enfrentó a Mando Ramos en Los Ángeles y lo derrotó por nocaut técnico en el noveno asalto, recuperando los títulos mundiales de peso ligero de la AMB y el CMB.

Posteriormente defendió con éxito sus coronas ante Guts Ishimatsu, a quien venció por nocaut técnico en el decimotercer asalto en Panamá. Su etapa como campeón terminó tras enfrentar al escocés Ken Buchanan, ante quien perdió por decisión dividida en septiembre de 1970.

Una inspiración para Roberto “Mano de Piedra” Durán

La figura de Laguna trascendió sus propios logros deportivos. Su estilo y sus triunfos sirvieron de inspiración para una generación de boxeadores panameños, entre ellos Roberto “Mano de Piedra” Durán.

El propio Durán ha reconocido públicamente la influencia que tuvo Laguna en su carrera y lo señaló como uno de sus ídolos. Laguna se retiró del boxeo profesional en 1971, después de 75 combates y con una marca de 65-9-1, incluyendo 37 victorias por nocaut.

Con su fallecimiento, Panamá pierde a uno de los grandes nombres de su historia deportiva, pero queda el legado de “El Tigre de Colón”, el campeón que abrió camino e inspiró a quienes después llevaron el nombre del país a lo más alto del boxeo mundial.