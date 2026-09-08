IFARHU hace llamado a beneficiarios: revise si le corresponde atención este miércoles 9 de septiembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 9 de septiembre con la atención a los beneficiarios de Bugaba, Renacimiento y Tierras Altas, de acuerdo con la programación establecida.
Contenido de interés: PASE-U 2026: ¿dónde entregarán las tarjetas este miércoles 9 de septiembre?
IFARHU pide revisar previamente la fecha de atención
El IFARHU recordó que, al llegar al lugar de atención, se estará verificando en fila que cada acudiente corresponda al día programado.
La medida busca evitar atrasos, filas innecesarias y pérdida de tiempo durante la jornada.
Por ello, la institución recomienda a los beneficiarios y acudientes revisar previamente la fecha asignada y acudir únicamente el día que les corresponde.
Los beneficiarios de Bugaba, Renacimiento y Tierras Altas que tengan programada su atención para este miércoles 9 de septiembre deberán presentarse conforme al calendario establecido por el IFARHU.