Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2026 - 15:33

IFARHU hace llamado a beneficiarios: revise si le corresponde atención este miércoles 9 de septiembre

El IFARHU continuará este miércoles 9 de septiembre la atención a beneficiarios de Bugaba, Renacimiento y Tierras Altas, según programación.

IFARHU hace llamado a beneficiarios

IFARHU hace llamado a beneficiarios

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 9 de septiembre con la atención a los beneficiarios de Bugaba, Renacimiento y Tierras Altas, de acuerdo con la programación establecida.

La institución hizo un llamado a los acudientes para que asistan únicamente en la fecha que les corresponde, según el calendario de atención.

Contenido de interés: PASE-U 2026: ¿dónde entregarán las tarjetas este miércoles 9 de septiembre?

IFARHU pide revisar previamente la fecha de atención

El IFARHU recordó que, al llegar al lugar de atención, se estará verificando en fila que cada acudiente corresponda al día programado.

La medida busca evitar atrasos, filas innecesarias y pérdida de tiempo durante la jornada.

Por ello, la institución recomienda a los beneficiarios y acudientes revisar previamente la fecha asignada y acudir únicamente el día que les corresponde.

Los beneficiarios de Bugaba, Renacimiento y Tierras Altas que tengan programada su atención para este miércoles 9 de septiembre deberán presentarse conforme al calendario establecido por el IFARHU.

En esta nota:
Seguir leyendo

PASE-U: estos son los lugares donde puedes usar la tarjeta, según el IFARHU

Becas del Concurso General: ¿cuándo comenzará el pago? Esto dijo Carlos Godoy, director del IFARHU

PASE-U 2026: entrega de tarjetas por el IFARHU este 8 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias