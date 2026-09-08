IFARHU hace llamado a beneficiarios: revise si le corresponde atención este miércoles 9 de septiembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 9 de septiembre con la atención a los beneficiarios de Bugaba, Renacimiento y Tierras Altas, de acuerdo con la programación establecida.

La institución hizo un llamado a los acudientes para que asistan únicamente en la fecha que les corresponde, según el calendario de atención.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: PASE-U 2026: ¿dónde entregarán las tarjetas este miércoles 9 de septiembre?

IFARHU pide revisar previamente la fecha de atención

BUGABA | RENACIMIENTO | TIERRAS ALTAS



Este miércoles 9 de septiembre continuamos con la atención a los beneficiarios según la programación establecida.



Asiste únicamente en la fecha que te corresponde.#ConPasoFirme pic.twitter.com/ogumGk1tig — IFARHU (@IFARHU) September 8, 2026

El IFARHU recordó que, al llegar al lugar de atención, se estará verificando en fila que cada acudiente corresponda al día programado.

La medida busca evitar atrasos, filas innecesarias y pérdida de tiempo durante la jornada.

Por ello, la institución recomienda a los beneficiarios y acudientes revisar previamente la fecha asignada y acudir únicamente el día que les corresponde.

Los beneficiarios de Bugaba, Renacimiento y Tierras Altas que tengan programada su atención para este miércoles 9 de septiembre deberán presentarse conforme al calendario establecido por el IFARHU.