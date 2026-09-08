Museo del Canal celebra 29 años con jornada de Puertas Abiertas

Con una jornada de entrada gratuita para nacionales y residentes, el Museo del Canal conmemorará este miércoles 9 de septiembre su 29.º aniversario. La iniciativa, que se desarrollará de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., invita al público a recorrer sus exhibiciones y redescubrir la historia y el patrimonio de Panamá.

La iniciativa coincide con las vacaciones escolares de medio año y busca que familias, estudiantes y visitantes disfruten de un espacio para conocer y reflexionar sobre la historia de Panamá y su Canal a través de las propuestas museográficas del museo.

Aniversario del Canal de Panamá.

Desde hace 29 años, el Museo del Canal se ha consolidado como una institución cultural privada, sin fines de lucro, dedicada a investigar, conservar y difundir el patrimonio histórico del país. Su labor promueve el diálogo, el pensamiento crítico y la construcción de identidad mediante experiencias museológicas contemporáneas.

"Celebrar 29 años es reafirmar que este museo existe para la sociedad. Queremos que cada persona encuentre aquí un espacio para conocer nuestra historia, dialogar sobre ella y fortalecer el sentido de pertenencia. Esta jornada gratuita es nuestra manera de compartir este aniversario con quienes dan vida al museo: sus públicos", expresó Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe.

Con esta celebración, el Museo del Canal renueva su compromiso de acercar el patrimonio a más personas y fortalecer su papel como un espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión para toda la comunidad.