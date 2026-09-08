MiAmbiente adquiere tres nuevas embarcaciones para reforzar la vigilancia en Coiba

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) informó sobre la adquisición de tres nuevas embarcaciones de trabajo, destinadas a fortalecer los patrullajes y las operaciones de protección, conservación e investigación marítima en el Parque Nacional Coiba.

"El mensaje es claro: a partir de hoy habrá mayor presencia, mayor vigilancia y mayor capacidad de respuesta para prevenir actividades ilícitas en Coiba. Vamos a prevenir y combatir actividades ilegales, particularmente la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Esta inversión es parte de una estrategia más amplia para fortalecer la gestión del parque nacional, declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco, a fin de fortalecer el ecoturismo y las actividades para beneficio de las poblaciones locales”, indicó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

La entidad explicó que los recursos utilizados provienen del Fondo Coiba, un mecanismo creado para financiar y respaldar las acciones de protección, conservación, investigación y monitoreo del área protegida. De esta manera, el presupuesto asignado se transforma en capacidades operativas para la gestión ambiental.

Las tres lanchas fueron adquiridas mediante licitación pública por un monto total de B/. 488,000.00, con el objetivo de garantizar el patrullaje marino y la investigación científica en la reserva y en su Zona Especial de Protección Marina (ZEPM). La distribución de la inversión se detalla de la siguiente manera:

Embarcación tipo catamarán: B/. 309,000.00 destinados a una nave especializada en investigación científica y monitoreo.

B/. 309,000.00 destinados a una nave especializada en investigación científica y monitoreo. Embarcaciones de control: B/. 179,000.00 asignados a la compra de dos lanchas para reforzar las labores de vigilancia en las áreas marinas bajo protección.