MiAmbiente adquiere tres nuevas embarcaciones para reforzar la vigilancia en Coiba

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó sobre la adquisición de tres nuevas embarcaciones de trabajo, destinadas a fortalecer los patrullajes y las operaciones de protección, conservación e investigación marítima en el Parque Nacional Coiba.
La entidad explicó que los recursos utilizados provienen del Fondo Coiba, un mecanismo creado para financiar y respaldar las acciones de protección, conservación, investigación y monitoreo del área protegida. De esta manera, el presupuesto asignado se transforma en capacidades operativas para la gestión ambiental.
Las tres lanchas fueron adquiridas mediante licitación pública por un monto total de B/. 488,000.00, con el objetivo de garantizar el patrullaje marino y la investigación científica en la reserva y en su Zona Especial de Protección Marina (ZEPM). La distribución de la inversión se detalla de la siguiente manera:
- Embarcación tipo catamarán: B/. 309,000.00 destinados a una nave especializada en investigación científica y monitoreo.
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Embarcaciones de control: B/. 179,000.00 asignados a la compra de dos lanchas para reforzar las labores de vigilancia en las áreas marinas bajo protección.