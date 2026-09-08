Feria de empleo en Atlapa: más de 7 mil personas se han registrado para participar

La Alcaldía de Panamá informó que más de 7 mil personas se han registrado para participar en "Empleo 2.0 Powered by Konzerta", evento que se realizará este martes 15 de septiembre en el Centro de Convenciones Atlapa.
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Registro en línea: Ingresar al portal oficial (https://vacantes.mupa.gob.pa/) y completar el formulario correspondiente.
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Confirmación: Revisar el mensaje de confirmación para conocer el horario asignado de asistencia.
Asistencia al evento: Acudir al Centro de Convenciones Atlapa en el turno notificado.
La feria reunirá a más de 40 empresas y se desarrollará en cuatro turnos: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., de 10:00 a.m. a 12:00 m., de 12:00 m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Las postulaciones para la modalidad virtual estarán disponibles del 14 al 20 de septiembre a través del sitio web https://www.konzerta.com/.