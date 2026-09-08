Feria de empleo en Atlapa: más de 7 mil personas se han registrado para participar

Feria de empleo de la Alcaldía de Panamá.

La Alcaldía de Panamá informó que más de 7 mil personas se han registrado para participar en "Empleo 2.0 Powered by Konzerta", evento que se realizará este martes 15 de septiembre en el Centro de Convenciones Atlapa.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Registro en línea: Ingresar al portal oficial ( https://vacantes.mupa.gob.pa/ ) y completar el formulario correspondiente.

Confirmación: Revisar el mensaje de confirmación para conocer el horario asignado de asistencia.

Asistencia al evento: Acudir al Centro de Convenciones Atlapa en el turno notificado.

La feria reunirá a más de 40 empresas y se desarrollará en cuatro turnos: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., de 10:00 a.m. a 12:00 m., de 12:00 m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Las postulaciones para la modalidad virtual estarán disponibles del 14 al 20 de septiembre a través del sitio web https://www.konzerta.com/.