¡4,400 vacantes! Así puedes inscribirte en la Feria de Empleo 2.0 de la Alcaldía

La Alcaldía de Panamá anunció la realización de la Feria de Empleo 2.0, una iniciativa que ofrecerá inicialmente 4,400 vacantes a ciudadanos que buscan oportunidades laborales.
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¿Cómo inscribirse en la Feria de Empleo 2.0?
Las personas interesadas en participar pueden ingresar a la plataforma Empleo 2.0 de la Alcaldía de Panamá para registrarse y conocer las oportunidades disponibles. El proceso se realiza de manera digital a través de: vacantes.mupa.gob.pa
La plataforma será el punto de acceso para quienes deseen aplicar a las vacantes disponibles durante la feria.
Más de 4,000 oportunidades laborales
Juan David Guardia, jefe de la Oficina Comercial de la Alcaldía de Panamá, informó que actualmente hay 4,400 nuevas vacantes confirmadas, aunque la cifra podría aumentar debido a que más empresas continúan sumándose a la iniciativa.
El funcionario destacó que uno de los objetivos de esta edición es ofrecer una amplia variedad de opciones para quienes buscan empleo.
Feria tendrá alcance nacional
Guardia explicó que una de las novedades de esta edición será la participación de empresas del interior del país, por lo que la feria no estará limitada a oportunidades laborales en la capital.
“Por primera vez estamos haciendo la feria con alcance nacional”, explicó.
La Alcaldía también resaltó el componente tecnológico de la iniciativa. Según Guardia, el equipo de tecnología de la institución desarrolló la plataforma Empleo 2.0, herramienta que, de acuerdo con el funcionario, recibió un premio en Madrid por su carácter innovador y por tratarse de un desarrollo tecnológico propio de un municipio.
Las personas interesadas pueden ingresar desde ahora a la plataforma para conocer el proceso de inscripción y las oportunidades laborales disponibles.