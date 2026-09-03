Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 08:20

¡4,400 vacantes! Así puedes inscribirte en la Feria de Empleo 2.0 de la Alcaldía

La Feria de Empleo 2.0 ofrecerá 4,400 vacantes desde el 15 de septiembre. Conoce cómo inscribirte y aplicar a las oportunidades laborales.

Así puedes inscribirte en la Feria de Empleo 2.0 

Así puedes inscribirte en la Feria de Empleo 2.0 

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció la realización de la Feria de Empleo 2.0, una iniciativa que ofrecerá inicialmente 4,400 vacantes a ciudadanos que buscan oportunidades laborales.

La actividad se realizará el martes 15 de septiembre y, como novedad, tendrá alcance nacional durante toda la semana, con la participación de empresas tanto de la capital como del interior del país.

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¿Cómo inscribirse en la Feria de Empleo 2.0?

Las personas interesadas en participar pueden ingresar a la plataforma Empleo 2.0 de la Alcaldía de Panamá para registrarse y conocer las oportunidades disponibles. El proceso se realiza de manera digital a través de: vacantes.mupa.gob.pa

La plataforma será el punto de acceso para quienes deseen aplicar a las vacantes disponibles durante la feria.

Más de 4,000 oportunidades laborales

Juan David Guardia, jefe de la Oficina Comercial de la Alcaldía de Panamá, informó que actualmente hay 4,400 nuevas vacantes confirmadas, aunque la cifra podría aumentar debido a que más empresas continúan sumándose a la iniciativa.

“Dios primero podamos llegar a 5,000 o 6,000 vacantes disponibles para la ciudadanía”, señaló Guardia. “Dios primero podamos llegar a 5,000 o 6,000 vacantes disponibles para la ciudadanía”, señaló Guardia.

El funcionario destacó que uno de los objetivos de esta edición es ofrecer una amplia variedad de opciones para quienes buscan empleo.

Feria tendrá alcance nacional

Guardia explicó que una de las novedades de esta edición será la participación de empresas del interior del país, por lo que la feria no estará limitada a oportunidades laborales en la capital.

“Por primera vez estamos haciendo la feria con alcance nacional”, explicó.

La Alcaldía también resaltó el componente tecnológico de la iniciativa. Según Guardia, el equipo de tecnología de la institución desarrolló la plataforma Empleo 2.0, herramienta que, de acuerdo con el funcionario, recibió un premio en Madrid por su carácter innovador y por tratarse de un desarrollo tecnológico propio de un municipio.

Las personas interesadas pueden ingresar desde ahora a la plataforma para conocer el proceso de inscripción y las oportunidades laborales disponibles.

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