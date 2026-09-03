Panamá declara Estado de Emergencia Nacional por El Niño: autorizan hasta B/.80 millones

Panamá declaró Estado de Emergencia Nacional debido a la situación climatológica asociada al fenómeno de El Niño, tras la promulgación este miércoles de la Resolución de Gabinete N.° 80.

La medida establece una suma de hasta B/.80 millones para realizar contrataciones especiales destinadas a atender situaciones de emergencia relacionadas con las condiciones climáticas en el país.

De acuerdo con la resolución, los recursos podrán ser utilizados por ministerios y entidades públicas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios para atender las emergencias puntuales que se presenten como consecuencia de la situación climatológica.

¿Para qué se podrán utilizar los B/.80 millones?

La declaratoria de Estado de Emergencia Nacional permite disponer de hasta B/.80 millones para atender las necesidades que surjan a raíz de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Este miércoles fue promulgada la Resolución de Gabinete N°80, mediante la cual se declara Estado de Emergencia Nacional en Panamá por el Fenómeno de El Niño.



Se establece una suma de hasta B/.80 millones para contrataciones especiales a ministerios y entidades públicas "para la… pic.twitter.com/5DjqlSUh9d — Telemetro Reporta (@TReporta) September 2, 2026

Los fondos estarán destinados a contrataciones especiales de ministerios y otras entidades públicas para:

La ejecución de obras necesarias.

La adquisición de bienes.

La contratación de servicios.

La atención de emergencias puntuales relacionadas con la situación climatológica.

Panamá declara emergencia por el fenómeno de El Niño

La promulgación de la Resolución de Gabinete N.° 80 formaliza la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los efectos y riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

Con esta medida, las instituciones públicas podrán gestionar los recursos y realizar las contrataciones necesarias dentro del marco establecido para responder a las situaciones de emergencia que puedan registrarse.

La resolución establece que las acciones estarán dirigidas a atender las necesidades que surjan como consecuencia de la situación climatológica y garantizar la ejecución de las obras, bienes y servicios requeridos para hacer frente a las emergencias.