Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 07:44

Panamá declara Estado de Emergencia Nacional por El Niño: autorizan hasta B/.80 millones

Panamá declaró Estado de Emergencia Nacional por el fenómeno de El Niño. La medida autoriza hasta B/.80 millones para obras, bienes y servicios.

Panamá declara Estado de Emergencia Nacional 

Panamá declara Estado de Emergencia Nacional 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá declaró Estado de Emergencia Nacional debido a la situación climatológica asociada al fenómeno de El Niño, tras la promulgación este miércoles de la Resolución de Gabinete N.° 80.

La medida establece una suma de hasta B/.80 millones para realizar contrataciones especiales destinadas a atender situaciones de emergencia relacionadas con las condiciones climáticas en el país.

De acuerdo con la resolución, los recursos podrán ser utilizados por ministerios y entidades públicas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios para atender las emergencias puntuales que se presenten como consecuencia de la situación climatológica.

¿Para qué se podrán utilizar los B/.80 millones?

La declaratoria de Estado de Emergencia Nacional permite disponer de hasta B/.80 millones para atender las necesidades que surjan a raíz de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Los fondos estarán destinados a contrataciones especiales de ministerios y otras entidades públicas para:

  • La ejecución de obras necesarias.
  • La adquisición de bienes.
  • La contratación de servicios.
  • La atención de emergencias puntuales relacionadas con la situación climatológica.

Panamá declara emergencia por el fenómeno de El Niño

La promulgación de la Resolución de Gabinete N.° 80 formaliza la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los efectos y riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

Con esta medida, las instituciones públicas podrán gestionar los recursos y realizar las contrataciones necesarias dentro del marco establecido para responder a las situaciones de emergencia que puedan registrarse.

La resolución establece que las acciones estarán dirigidas a atender las necesidades que surjan como consecuencia de la situación climatológica y garantizar la ejecución de las obras, bienes y servicios requeridos para hacer frente a las emergencias.

En esta nota:
Seguir leyendo

Realizan Foro Ingeniería y Riesgo Sísmico

Precio de la gasolina y el diésel aumenta en Panamá desde este viernes

¿Lo sentiste? Sismo de magnitud 3.5 se registra este miércoles en el Este de Panamá

Recomendadas

Más Noticias