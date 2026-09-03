Panamá declara Estado de Emergencia Nacional por El Niño: autorizan hasta B/.80 millones

Panamá declaró Estado de Emergencia Nacional debido a la situación climatológica asociada al fenómeno de El Niño, tras la promulgación este miércoles de la Resolución de Gabinete N.° 80.
De acuerdo con la resolución, los recursos podrán ser utilizados por ministerios y entidades públicas para la ejecución de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios para atender las emergencias puntuales que se presenten como consecuencia de la situación climatológica.
¿Para qué se podrán utilizar los B/.80 millones?
La declaratoria de Estado de Emergencia Nacional permite disponer de hasta B/.80 millones para atender las necesidades que surjan a raíz de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.
Los fondos estarán destinados a contrataciones especiales de ministerios y otras entidades públicas para:
- La ejecución de obras necesarias.
- La adquisición de bienes.
- La contratación de servicios.
- La atención de emergencias puntuales relacionadas con la situación climatológica.
Panamá declara emergencia por el fenómeno de El Niño
La promulgación de la Resolución de Gabinete N.° 80 formaliza la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los efectos y riesgos asociados al fenómeno de El Niño.
Con esta medida, las instituciones públicas podrán gestionar los recursos y realizar las contrataciones necesarias dentro del marco establecido para responder a las situaciones de emergencia que puedan registrarse.
La resolución establece que las acciones estarán dirigidas a atender las necesidades que surjan como consecuencia de la situación climatológica y garantizar la ejecución de las obras, bienes y servicios requeridos para hacer frente a las emergencias.