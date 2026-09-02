¡Últimos días de clases! Vacaciones escolares en Panamá comienzan el 7 de septiembre

Los estudiantes de las 16 regiones educativas de Panamá se preparan para el segundo receso del año escolar 2026. Las vacaciones escolares comenzarán el lunes 7 de septiembre y se extenderán hasta el viernes 11 de septiembre, de acuerdo con el calendario establecido por el Ministerio de Educación (Meduca).

Esto significa que el viernes 4 de septiembre será el último día de clases antes del segundo periodo de vacaciones. Tras este receso, los estudiantes deberán regresar a las aulas el lunes 14 de septiembre, fecha en la que comenzará oficialmente el tercer trimestre del año lectivo 2026.

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¿Cuándo son las vacaciones escolares de septiembre?

El segundo receso escolar está establecido en las siguientes fechas:

Inicio: lunes 7 de septiembre de 2026.

lunes 7 de septiembre de 2026. Último día: viernes 11 de septiembre de 2026.

viernes 11 de septiembre de 2026. Regreso a clases: lunes 14 de septiembre de 2026.

El periodo aplica para las 16 regiones educativas del país, según el calendario escolar 2026 de Meduca.

¿Cuándo termina el tercer trimestre?

Luego de las vacaciones, comenzará el tercer y último trimestre del año escolar. Este periodo se desarrollará desde el lunes 14 de septiembre hasta el viernes 11 de diciembre de 2026. Posteriormente, del 14 al 18 de diciembre, se desarrollará el periodo correspondiente al balance y las graduaciones.

Calendario escolar 2026: fechas que debes tener en cuenta

Último día de clases antes del segundo receso: viernes 4 de septiembre.

viernes 4 de septiembre. Segundo receso escolar: del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

del lunes 7 al viernes 11 de septiembre. Inicio del tercer trimestre: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. Final del tercer trimestre: viernes 11 de diciembre.

viernes 11 de diciembre. Balance y graduaciones: del 14 al 18 de diciembre.

Para las familias panameñas, estas fechas marcan la recta final del año lectivo 2026, por lo que es importante tenerlas presentes para organizar actividades, compromisos familiares y el cierre del año escolar.