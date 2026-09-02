Encuentros MEDCOM: ¿Cómo se construyen ideas para una marca? Estudiantes de Publicidad lo descubrieron

A través de dinámicas de trabajo en equipo y análisis de casos de éxito, los estudiantes pudieron intercambiar ideas, desarrollar propuestas y recibir orientación de profesionales vinculados a distintas áreas de la industria a través de Encuentros Medcom que busca plantear un espacio de aprendizaje práctico.
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Estas experiencias permitieron a los participantes conocer desde una perspectiva práctica cómo se construyen ideas, cómo se integran las marcas a los contenidos y cómo las estrategias de comunicación buscan generar conexiones relevantes con las audiencias.
Encuentros Medcom apuesta por la nueva generación
A través de dinámicas de trabajo en equipo y análisis de casos de éxito, los estudiantes pudieron intercambiar ideas, desarrollar propuestas y recibir orientación de profesionales vinculados a distintas áreas de la industria.
Estas experiencias permitieron a los participantes conocer desde una perspectiva práctica cómo se construyen ideas, cómo se integran las marcas a los contenidos y cómo las estrategias de comunicación buscan generar conexiones relevantes con las audiencias.
Anualmente, la Fundación Medcom desarrolla la serie de jornadas de aprendizaje #EncuentrosMedcom, dirigidas a estudiantes de carreras vinculadas con la comunicación social, tanto de universidades públicas como privadas.