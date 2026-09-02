Encuentros MEDCOM: ¿Cómo se construyen ideas para una marca? Estudiantes de Publicidad lo descubrieron

A través de dinámicas de trabajo en equipo y análisis de casos de éxito, los estudiantes pudieron intercambiar ideas, desarrollar propuestas y recibir orientación de profesionales vinculados a distintas áreas de la industria a través de Encuentros Medcom que busca plantear un espacio de aprendizaje práctico.

Geraldine Prescott, gerente senior Digital, destacó que esta experiencia permite a los estudiantes comprender la relación que existe entre los contenidos, las marcas y las audiencias.

“Más allá de la parte de contenido, que es básicamente nuestro día a día, también está todo lo que relacionamos directamente con las marcas: cómo, de una manera súper orgánica, las marcas se cruzan directamente con nuestro contenido”, señaló. “Más allá de la parte de contenido, que es básicamente nuestro día a día, también está todo lo que relacionamos directamente con las marcas: cómo, de una manera súper orgánica, las marcas se cruzan directamente con nuestro contenido”, señaló.

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Estas experiencias permitieron a los participantes conocer desde una perspectiva práctica cómo se construyen ideas, cómo se integran las marcas a los contenidos y cómo las estrategias de comunicación buscan generar conexiones relevantes con las audiencias.

Encuentros Medcom apuesta por la nueva generación

Entre los especialistas que participaron estuvo el creativo panameño Ellis Cano. MEDCOM

A través de dinámicas de trabajo en equipo y análisis de casos de éxito, los estudiantes pudieron intercambiar ideas, desarrollar propuestas y recibir orientación de profesionales vinculados a distintas áreas de la industria.

Estas experiencias permitieron a los participantes conocer desde una perspectiva práctica cómo se construyen ideas, cómo se integran las marcas a los contenidos y cómo las estrategias de comunicación buscan generar conexiones relevantes con las audiencias.

Anualmente, la Fundación Medcom desarrolla la serie de jornadas de aprendizaje #EncuentrosMedcom, dirigidas a estudiantes de carreras vinculadas con la comunicación social, tanto de universidades públicas como privadas.