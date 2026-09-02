Panamá Actualidad -  2 de septiembre de 2026 - 10:55

Encuentros MEDCOM: ¿Cómo se construyen ideas para una marca? Estudiantes de Publicidad lo descubrieron

Fundación Medcom realizó una jornada de Encuentros Medcom para acercar a estudiantes de Publicidad a la creatividad, los medios, las marcas y las nuevas audiencias.

Encuentros MEDCOM - Geraldine Prescott

Encuentros MEDCOM - Geraldine Prescott, gerente senior Digital

MEDCOM
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

A través de dinámicas de trabajo en equipo y análisis de casos de éxito, los estudiantes pudieron intercambiar ideas, desarrollar propuestas y recibir orientación de profesionales vinculados a distintas áreas de la industria a través de Encuentros Medcom que busca plantear un espacio de aprendizaje práctico.

Geraldine Prescott, gerente senior Digital, destacó que esta experiencia permite a los estudiantes comprender la relación que existe entre los contenidos, las marcas y las audiencias.

“Más allá de la parte de contenido, que es básicamente nuestro día a día, también está todo lo que relacionamos directamente con las marcas: cómo, de una manera súper orgánica, las marcas se cruzan directamente con nuestro contenido”, señaló. “Más allá de la parte de contenido, que es básicamente nuestro día a día, también está todo lo que relacionamos directamente con las marcas: cómo, de una manera súper orgánica, las marcas se cruzan directamente con nuestro contenido”, señaló.

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Estas experiencias permitieron a los participantes conocer desde una perspectiva práctica cómo se construyen ideas, cómo se integran las marcas a los contenidos y cómo las estrategias de comunicación buscan generar conexiones relevantes con las audiencias.

Encuentros Medcom apuesta por la nueva generación

Entre los especialistas que participaron estuvo el creativo paname&ntilde;o Ellis Cano.

Entre los especialistas que participaron estuvo el creativo panameño Ellis Cano.

A través de dinámicas de trabajo en equipo y análisis de casos de éxito, los estudiantes pudieron intercambiar ideas, desarrollar propuestas y recibir orientación de profesionales vinculados a distintas áreas de la industria.

Estas experiencias permitieron a los participantes conocer desde una perspectiva práctica cómo se construyen ideas, cómo se integran las marcas a los contenidos y cómo las estrategias de comunicación buscan generar conexiones relevantes con las audiencias.

Anualmente, la Fundación Medcom desarrolla la serie de jornadas de aprendizaje #EncuentrosMedcom, dirigidas a estudiantes de carreras vinculadas con la comunicación social, tanto de universidades públicas como privadas.

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