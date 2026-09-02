Estudiantes de Publicidad ponen a prueba su creatividad en nueva jornada de Encuentros Medcom

Estudiantes de la carrera de Publicidad de la Universidad de Panamá, Universidad Latina y el Centro Regional Universitario de San Miguelito participaron en una nueva jornada de Encuentros Medcom, una iniciativa de Fundación Medcom que busca acercar a los futuros profesionales a la dinámica real de los medios de comunicación y la industria publicitaria.
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Imelda Montenegro, especialista de Creatividad y Producción Comercial, destacó la importancia de compartir estas experiencias con quienes se preparan para incorporarse al sector.
Nuevos hábitos de consumo y estrategias para las marcas
La jornada también permitió explorar el ecosistema actual de medios y cómo las distintas plataformas pueden complementarse para ofrecer una experiencia integral a las audiencias.
Los estudiantes conocieron cómo los nuevos hábitos de consumo de contenidos plantean desafíos y oportunidades para las marcas, que requieren estrategias capaces de adaptarse a diferentes formatos y canales.
En este contexto, la capacidad de los medios para desarrollar propuestas que conecten a las marcas con sus consumidores se convierte en un elemento fundamental dentro de la industria publicitaria.
La iniciativa busca que los futuros profesionales no solo conozcan los conceptos relacionados con la publicidad y la comunicación, sino que también tengan una visión más cercana de las dinámicas, herramientas y retos que encontrarán al incorporarse al mundo laboral.