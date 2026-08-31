Sin WhatsApp desde el 8 de septiembre: revisa si tu celular tiene esta versión de Android

Los usuarios de WhatsApp que todavía utilizan celulares Android antiguos deberán revisar la versión del sistema operativo de sus dispositivos, ya que la aplicación cambiará sus requisitos mínimos de compatibilidad a partir del 8 de septiembre de 2026.

Desde esa fecha, WhatsApp solo será compatible con teléfonos que tengan Android 6 o una versión posterior. Esto significa que los dispositivos que permanezcan en Android 5.0 o Android 5.1 dejarán de recibir soporte.

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¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp?

El cambio no depende únicamente del modelo del teléfono, sino de la versión de Android que tenga instalada.

Por lo tanto:

Si su celular tiene Android 6 o una versión posterior , podrá continuar utilizando WhatsApp.

, podrá continuar utilizando WhatsApp. Si su dispositivo permanece en Android 5.0 o Android 5.1 , quedará fuera de los sistemas compatibles a partir del 8 de septiembre de 2026.

, quedará fuera de los sistemas compatibles a partir del 8 de septiembre de 2026. Si el equipo puede recibir oficialmente una actualización a Android 6 o una versión más reciente, deberá actualizarlo para mantener la compatibilidad.

BRA01. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 05/08/2021.- Fotografía de archivo del 17 de diciembre de 2015 que muestra un teléfono móvil con el logo de la aplicación tecnológica WhatsApp, en Río de Janeiro (Brasil). WhatsApp ya no sabe qué “inventarse” para seguir ganando terreno o al menos recuperar el perdido por las crecientes críticas en su contra. Desde esta semana, la popular aplicación de mensajería instantánea añade la función “Ver una vez”, por la que los usuarios pueden enviar fotografías y videos que se eliminarán después de que el receptor los abre. EFE/ Marcelo Sayão

WhatsApp recomienda utilizar dispositivos y sistemas operativos compatibles y señala que los equipos más antiguos pueden no contar con las actualizaciones de seguridad o las funciones necesarias para ejecutar correctamente la aplicación.

¿Cómo saber qué versión de Android tiene su celular?

Los usuarios pueden verificar la versión del sistema operativo desde los ajustes del teléfono.

Aunque la ruta puede variar según la marca y el modelo, generalmente debe ingresar a:

Ajustes > Acerca del teléfono o Información del teléfono > Versión de Android

Allí podrá comprobar qué versión del sistema operativo tiene instalada.

¿Por qué WhatsApp deja de dar soporte a celulares antiguos?

WhatsApp explicó que revisa periódicamente los sistemas operativos que admite.

La compañía evalúa los dispositivos y programas más antiguos, que además pueden tener menos usuarios y carecer de actualizaciones de seguridad o de las funciones necesarias para mantener el funcionamiento de la aplicación.

Antes de dejar de admitir un sistema operativo, WhatsApp indica que notificará a los usuarios afectados y enviará recordatorios para que actualicen sus dispositivos.

¿Qué hacer si su celular tiene Android 5?

Si su teléfono permanece en Android 5.0 o 5.1, lo primero es verificar si el fabricante ofrece una actualización oficial a una versión posterior.

Si el dispositivo no puede actualizarse oficialmente a Android 6 o superior, será necesario utilizar un equipo compatible para continuar usando WhatsApp.

Antes de realizar un cambio de teléfono, es recomendable verificar y respaldar las conversaciones y archivos importantes.