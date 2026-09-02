¿Lo sentiste? Sismo de magnitud 3.5 se registra este miércoles en el Este de Panamá

Un sismo de magnitud 3.5 fue registrado la mañana de este miércoles 2 de septiembre de 2026 en el sector Este de la ciudad de Panamá, de acuerdo con información del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCUP).
Contenido de interés: 13 sismos en 48 horas: IGC reporta seis réplicas tras el temblor de magnitud 4.3 cerca de Boquete
¿Dónde ocurrió el sismo?
De acuerdo con los datos preliminares del Instituto de Geociencias, el epicentro se localizó al este de Chepo, en la provincia de Panamá. Por su ubicación y profundidad, el movimiento pudo ser percibido en algunos sectores del área Este de la ciudad de Panamá.
Hasta el momento, la información suministrada corresponde al registro del movimiento telúrico y cualquier reporte adicional sobre sus efectos deberá ser confirmado por las autoridades correspondientes. Si usted percibió el movimiento, puede indicar en qué sector se encontraba y cómo lo sintió.