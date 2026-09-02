¿Lo sentiste? Sismo de magnitud 3.5 se registra este miércoles en el Este de Panamá

Un sismo de magnitud 3.5 fue registrado la mañana de este miércoles 2 de septiembre de 2026 en el sector Este de la ciudad de Panamá, de acuerdo con información del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCUP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:49:59 a.m. y tuvo su epicentro ubicado aproximadamente 25 kilómetros al este de Chepo, según el reporte del IGCUP. El sismo se registró a una profundidad de 86 kilómetros.

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¿Dónde ocurrió el sismo?

De acuerdo con los datos preliminares del Instituto de Geociencias, el epicentro se localizó al este de Chepo, en la provincia de Panamá. Por su ubicación y profundidad, el movimiento pudo ser percibido en algunos sectores del área Este de la ciudad de Panamá.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, @igcpanamaup, regiostró esta mañana a las 9:49:59 un sismo de magnitud 3.5, ubicado 25 kilómetros al este de Chepo, a una profundidad de 86 kilómetros. pic.twitter.com/MJIFyRAog3 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 2, 2026

Hasta el momento, la información suministrada corresponde al registro del movimiento telúrico y cualquier reporte adicional sobre sus efectos deberá ser confirmado por las autoridades correspondientes. Si usted percibió el movimiento, puede indicar en qué sector se encontraba y cómo lo sintió.