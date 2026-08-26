Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2026 - 10:33

Empleo en Panamá: estas son las vacantes disponibles de CCIAP y MITRADEL

Conoce las vacantes de empleo disponibles en Panamá a través de CCIAP y MITRADEL en áreas como ventas, contabilidad, administración y tecnología.

Empleo en Panamá 2026

Empleo en Panamá 2026

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Las vacantes corresponden a empresas de diferentes sectores y abarcan áreas como administración, contabilidad, ventas, operaciones, mantenimiento, atención al cliente y tecnología, entre otras.

Contenido de interés: ¿Cuándo y dónde será la feria de empleo organizada por la Alcaldía de Panamá?

Vacantes de empleo disponibles en MITRADEL

Entre las oportunidades laborales publicadas en el portal de empleo de MITRADEL se encuentran:

Panamá

  • Encargado del departamento de cobranza
  • Gerente
  • Analista de implementación contable
  • Jefe de transporte local
  • Analista contable
  • Especialista en planilla y soporte funcional
  • Asesor de servicio técnico
  • Asistente comercial y de ventas
  • Asesor de recuperación/cobros
  • Asesor de crédito

Panamá Oeste

  • Administrador de gestión de calidad
  • Supervisor
  • Técnicos en elaboración y revisión de planos
  • Encargado de seguridad patrimonial e industrial

Colón

  • Supervisor

Ofertas de empleo de la CCIAP

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también cuenta con oportunidades laborales publicadas en su plataforma.

Entre las vacantes aparecen:

  • Ejecutivo comercial de licores — Panamá.
  • Mecánico automotriz — David, Chiriquí.
  • Técnico mecánico líder para técnico superior o licenciado en mecánica, electromecánica, mecatrónica o carreras afines.
  • Auxiliar de captación de datos y control de calidad.
  • Ejecutivo de ventas directas ADPLUS de MEDCOM.

¿Dónde aplicar a las vacantes?

Las personas interesadas deben ingresar directamente a los portales de empleo de ambas instituciones para conocer los requisitos, experiencia, formación académica, funciones y condiciones de cada posición.

La CCIAP publica sus oportunidades a través de su plataforma de empleo, mientras que MITRADEL dispone del portal Empleos Panamá.

Es importante revisar cada oferta antes de aplicar, ya que las empresas pueden actualizar, modificar o cerrar sus procesos de selección una vez que reciben las postulaciones.

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