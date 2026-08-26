Empleo en Panamá: estas son las vacantes disponibles de CCIAP y MITRADEL

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
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Vacantes de empleo disponibles en MITRADEL
Entre las oportunidades laborales publicadas en el portal de empleo de MITRADEL se encuentran:
Panamá
- Encargado del departamento de cobranza
- Gerente
- Analista de implementación contable
- Jefe de transporte local
- Analista contable
- Especialista en planilla y soporte funcional
- Asesor de servicio técnico
- Asistente comercial y de ventas
- Asesor de recuperación/cobros
- Asesor de crédito
Panamá Oeste
- Administrador de gestión de calidad
- Supervisor
- Técnicos en elaboración y revisión de planos
- Encargado de seguridad patrimonial e industrial
Colón
- Supervisor
Ofertas de empleo de la CCIAP
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también cuenta con oportunidades laborales publicadas en su plataforma.
Entre las vacantes aparecen:
- Ejecutivo comercial de licores — Panamá.
- Mecánico automotriz — David, Chiriquí.
- Técnico mecánico líder para técnico superior o licenciado en mecánica, electromecánica, mecatrónica o carreras afines.
- Auxiliar de captación de datos y control de calidad.
- Ejecutivo de ventas directas ADPLUS de MEDCOM.
¿Dónde aplicar a las vacantes?
Las personas interesadas deben ingresar directamente a los portales de empleo de ambas instituciones para conocer los requisitos, experiencia, formación académica, funciones y condiciones de cada posición.
La CCIAP publica sus oportunidades a través de su plataforma de empleo, mientras que MITRADEL dispone del portal Empleos Panamá.
Es importante revisar cada oferta antes de aplicar, ya que las empresas pueden actualizar, modificar o cerrar sus procesos de selección una vez que reciben las postulaciones.