Empleo en Panamá: estas son las vacantes disponibles de CCIAP y MITRADEL

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa , por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Las vacantes corresponden a empresas de diferentes sectores y abarcan áreas como administración, contabilidad, ventas, operaciones, mantenimiento, atención al cliente y tecnología , entre otras.

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Vacantes de empleo disponibles en MITRADEL

Entre las oportunidades laborales publicadas en el portal de empleo de MITRADEL se encuentran:

Panamá

Encargado del departamento de cobranza

Gerente

Analista de implementación contable

Jefe de transporte local

Analista contable

Especialista en planilla y soporte funcional

Asesor de servicio técnico

Asistente comercial y de ventas

Asesor de recuperación/cobros

Asesor de crédito

Panamá Oeste

Administrador de gestión de calidad

Supervisor

Técnicos en elaboración y revisión de planos

Encargado de seguridad patrimonial e industrial

Colón

Supervisor

El @MitradelPma le comparte las principales vacantes disponibles esta semana en el portal Empleos Panamá. pic.twitter.com/1mjnjyDOqs — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2026

Ofertas de empleo de la CCIAP

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también cuenta con oportunidades laborales publicadas en su plataforma.

Entre las vacantes aparecen:

Ejecutivo comercial de licores — Panamá.

Mecánico automotriz — David, Chiriquí.

Técnico mecánico líder para técnico superior o licenciado en mecánica, electromecánica, mecatrónica o carreras afines.

Auxiliar de captación de datos y control de calidad.

Ejecutivo de ventas directas ADPLUS de MEDCOM.

Principales vacantes disponibles esta semana en la plataforma de empleos de la @CCIYAP. pic.twitter.com/sfyvSfQqZP — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2026

¿Dónde aplicar a las vacantes?

Las personas interesadas deben ingresar directamente a los portales de empleo de ambas instituciones para conocer los requisitos, experiencia, formación académica, funciones y condiciones de cada posición.

La CCIAP publica sus oportunidades a través de su plataforma de empleo, mientras que MITRADEL dispone del portal Empleos Panamá.

Es importante revisar cada oferta antes de aplicar, ya que las empresas pueden actualizar, modificar o cerrar sus procesos de selección una vez que reciben las postulaciones.