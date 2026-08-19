Empleo en Panamá: estas son las vacantes disponibles de CCIAP y MITRADEL

Empleo en Panamá: lista de vacantes de la CCIAP y MITRADEL

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa , por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Las ofertas abarcan áreas como administración, contabilidad, ventas, operaciones, mantenimiento, atención al cliente y tecnología, entre otras.

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¿Cuáles son las vacantes de empleo disponibles?

Entre las oportunidades divulgadas a través de la plataforma de la CCIAP se encuentran:

Bancolombia: Auxiliar de operaciones de cartera comercial.

Auxiliar de operaciones de cartera comercial. Abogados Icaza González-Ruiz y Alemán: Asistente de planilla y contabilidad.

Asistente de planilla y contabilidad. Konzerta Selecta: Ejecutivo comercial bilingüe.

Ejecutivo comercial bilingüe. Konzerta Selecta: Gerente de operaciones.

Gerente de operaciones. Budget Rent A Car Chiriquí: Agente de ventas/servicio al cliente.

Conozca algunas de las oportunidades de empleo disponibles para esta semana en el portal web de la @CCIYAP, https://t.co/aKboDX2U4W pic.twitter.com/t7PWpOa9NM — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026

Por su parte, Génesis Vega, vocera de MITRADEL, compartió algunas de las plazas disponibles esta semana mediante la Bolsa de Empleo de la institución.

Vacantes en Panamá Oeste

Técnico en mantenimiento - soldador.

Técnico operador - control de plagas.

Atención al cliente.

Vacantes en Coclé

Subgerente de tienda.

Vacantes en Panamá

Planificador de mantenimiento de planta.

Especialista en operaciones tecnológicas.

Gerente de cuentas estratégicas.

Analista contable senior.

Asistente de planilla.

Coordinador de proyectos de mantenimiento.

Asistente contable de cobros.

Asistente de cotización.

Recepcionista - administrativa.

Ejecutiva de ventas.

Génesis Vega, vocera del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, @MitradelPma, compartió algunas de las vacantes disponibles para esta semana en la Bolsa de Empleo de la institución. pic.twitter.com/Z76OdmVXek — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026

Es importante revisar los requisitos, experiencia, formación académica y condiciones específicas de cada vacante antes de aplicar, debido a que las empresas pueden actualizar o cerrar sus procesos de selección.