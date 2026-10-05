Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 15:08

Embajada de Estados Unidos realizará venta de patio: ¿Qué venderán y cuándo será?

La Embajada de Estados Unidos en Panamá realizará una venta de patio el sábado 17 de octubre, con libros, ropa, juguetes y artículos para el hogar.

Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Telemetro Reporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció una venta de patio para el sábado 17 de octubre, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., donde se ofrecerán libros, ropa, decoraciones, juguetes y otros productos.

La actividad se desarrollará en el estacionamiento interno de la sede diplomática. Para quienes acudan en vehículo, habrá estacionamientos limitados para visitantes en la parte exterior de la Embajada.

¿Qué venderán en la venta de patio?

Entre los productos anunciados se encuentran:

  • Libros
  • Ropa
  • Artículos de cocina
  • Decoraciones
  • Artículos para bebés y niños
  • Juguetes
  • Otros productos

La sede diplomática recomienda llevar únicamente una bolsa de mano y una bolsa pequeña vacía para colocar las compras. Además, informó que no estará permitido el ingreso con mochilas.

¿Cómo se podrá pagar en la venta de patio?

Para realizar las compras se recomienda llevar dinero en efectivo, ya que la Embajada advirtió que no todos los vendedores aceptarán pagos mediante Yappy o tarjetas de crédito.

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