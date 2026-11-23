Médicos, enfermeros y técnicos del Hospital San Miguel Arcángel , ubicado en San Miguelito, realizaron una manifestación al mediodía de este lunes 23 de noviembre para exigir al Ministerio de Salud (Minsa) el pago de las horas extras que, según denuncian, se les adeudan desde agosto de 2026.

Los manifestantes aseguraron que han cumplido con sus responsabilidades laborales, pero todavía no han recibido los desembolsos correspondientes ni una comunicación oficial que establezca cuándo se efectuarán los pagos.

Personal del Hospital San Miguel Arcángel denuncia falta de insumos y trabajadores

Además del retraso en el pago de las horas extras, los trabajadores denunciaron la falta de insumos médicos y de nuevo personal, situación que, según explicaron, obliga a los colaboradores actuales a cubrir turnos rotativos diariamente.

Los manifestantes señalaron que estas condiciones han incrementado las exigencias laborales del personal que presta servicios en el centro hospitalario.

Trabajadores advierten que entregarán turnos en blanco desde el 1 de diciembre

Durante la protesta, los funcionarios advirtieron que, si no reciben una respuesta del Minsa, a partir del martes 1 de diciembre podrían entregar sus turnos en blanco, medida que anunciaron tras una conversación con el director médico del hospital.

No obstante, los trabajadores manifestaron su disposición a dialogar y alcanzar un acuerdo con las autoridades sanitarias, al reconocer la importancia de garantizar la continuidad de la atención a los pacientes.

Hasta el momento, no se ha informado una fecha oficial para el pago de las horas extras reclamadas por el personal de salud.