El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció 12 vacantes de empleo disponibles a través de su Bolsa Electrónica de Empleo, con oportunidades laborales en las provincias de Panamá, Colón, Chiriquí y Panamá Oeste. Las ofertas incluyen puestos en contabilidad, ingeniería, mecánica, farmacia, administración, mantenimiento y otras áreas.