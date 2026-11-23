El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció 12 vacantes de empleo disponibles a través de su Bolsa Electrónica de Empleo, con oportunidades laborales en las provincias de Panamá, Colón, Chiriquí y Panamá Oeste. Las ofertas incluyen puestos en contabilidad, ingeniería, mecánica, farmacia, administración, mantenimiento y otras áreas.
Provincia de Panamá
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Técnico en refrigeración y mantenimiento: técnico superior en refrigeración industrial, electromecánica o electricidad. Debe contar con licencia de conducir vigente.
Asistente de bodega: estudios universitarios en curso y conocimientos de abastecimiento y manejo de bodega.
Asistente contable: estudiante universitario o técnico en contabilidad, finanzas o áreas afines.
Farmaceuta: licenciatura en Farmacia e idoneidad vigente.
Ayudante general: bachiller completo y experiencia en atención al cliente, limpieza y desinfección.
Asistente administrativo: estudios universitarios en Mercadeo, Administración o carreras afines. Se requiere carné de salud y licencia de conducir.
Ayudante de aseo: educación básica completa y conocimientos en el manejo de máquinas y equipos de limpieza.
Provincia de Colón
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Interlocutor en ingeniería civil: estudiante de último año o graduado de Ingeniería Civil, con conocimientos básicos de mantenimiento de infraestructura.
Técnico especialista: formación técnica en electricidad, electromecánica o carreras afines, con idoneidad.
Mecánico: estudios técnicos en mecánica, mecánica diésel o carreras afines.
Provincia de Chiriquí
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Asistente de contabilidad: licenciatura completa en Contabilidad e idoneidad de contador público autorizado.
Provincia de Panamá Oeste
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Especialista en detallado automotriz: bachiller completo, conocimientos en pulido, encerado y descontaminación de pintura. Debe contar con licencia de conducir vigente tipo D o E.
¿Cómo postularse a las vacantes de empleo del MITRADEL?
Las personas interesadas en aplicar a las oportunidades laborales pueden hacerlo mediante la plataforma digital del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Para consultar las ofertas y postularse, deben seguir estos pasos:
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Ingresar al portal oficial https://empleospanama.gob.pa/.
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Consultar las vacantes disponibles en la Bolsa Electrónica de Empleo.
Revisar los requisitos académicos y profesionales del puesto de interés.
Seguir las instrucciones de la plataforma para completar la postulación.
Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de formación académica, desde educación básica y bachillerato hasta estudios técnicos y universitarios.