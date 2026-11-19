El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) avanza en la incorporación de cámaras corporales para sus inspectores, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la seguridad y la documentación de las inspecciones laborales en Panamá. Como parte de este proceso, la institución desarrolla capacitaciones sobre el manejo de los dispositivos y las normas que regulan su utilización.
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¿Cómo funcionarán las cámaras corporales del Mitradel?
Los dispositivos permitirán a los inspectores documentar las diligencias y contar con herramientas adicionales de seguridad durante sus visitas a los centros de trabajo.
Entre sus funciones se encuentran:
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Grabación audiovisual: registro de fotografías y videos durante las inspecciones.
Geolocalización: seguimiento de la ubicación del personal en tiempo real.
Alerta SOS: mecanismo de emergencia para reforzar la seguridad de los inspectores.
La utilización de esta tecnología está respaldada por el Decreto Ejecutivo N.° 4 del 19 de marzo de 2025, que regula la incorporación de cámaras corporales en las inspecciones laborales.
Los funcionarios deberán informar previamente a los responsables de los establecimientos sobre la grabación de las diligencias. Además, el material audiovisual estará sujeto a las disposiciones de la Ley 81 de 2019 sobre Protección de Datos Personales.
Con estas capacitaciones, el Mitradel busca preparar a sus inspectores para utilizar los equipos conforme a los procedimientos establecidos y reforzar la documentación de las actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas laborales.