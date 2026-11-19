El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) avanza en la incorporación de cámaras corporales para sus inspectores, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la seguridad y la documentación de las inspecciones laborales en Panamá. Como parte de este proceso, la institución desarrolla capacitaciones sobre el manejo de los dispositivos y las normas que regulan su utilización.

La iniciativa forma parte de las acciones de modernización impulsadas durante la administración del presidente José Raúl Mulino y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño , para mejorar los procedimientos de fiscalización y contribuir a la protección de los derechos laborales.

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¿Cómo funcionarán las cámaras corporales del Mitradel?

Los dispositivos permitirán a los inspectores documentar las diligencias y contar con herramientas adicionales de seguridad durante sus visitas a los centros de trabajo.

Mitradel avanza en la incorporación de cámaras corporales con la capacitación de inspectores. El presidente @joseraulmulino y la ministra @jackyenpositivo impulsan inspecciones más transparentes y seguras para proteger y defender los derechos laborales.#GobiernoNacional pic.twitter.com/X125kFvAPR — Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (@MitradelPma) November 19, 2026

Entre sus funciones se encuentran:

Grabación audiovisual: registro de fotografías y videos durante las inspecciones.

Geolocalización: seguimiento de la ubicación del personal en tiempo real.

Alerta SOS: mecanismo de emergencia para reforzar la seguridad de los inspectores.

La utilización de esta tecnología está respaldada por el Decreto Ejecutivo N.° 4 del 19 de marzo de 2025, que regula la incorporación de cámaras corporales en las inspecciones laborales.

Los funcionarios deberán informar previamente a los responsables de los establecimientos sobre la grabación de las diligencias. Además, el material audiovisual estará sujeto a las disposiciones de la Ley 81 de 2019 sobre Protección de Datos Personales.

Con estas capacitaciones, el Mitradel busca preparar a sus inspectores para utilizar los equipos conforme a los procedimientos establecidos y reforzar la documentación de las actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas laborales.