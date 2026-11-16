Panamá Nacionales -  16 de noviembre de 2026 - 10:35

MITRADEL abre nuevas oportunidades laborales: conoce las vacantes y sus requisitos

Las oportunidades laborales por parte del Mitradel están dirigidas a personas con distintos perfiles académicos y experiencia.

Conozca las vacantes disponibles por parte del MITRADEL.

Conozca las vacantes disponibles por parte del MITRADEL.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció nuevas oportunidades de empleo dirigidas a personas con diferentes perfiles académicos y profesionales en varias provincias del país.

Las vacantes contemplan puestos en áreas administrativas, contables, logísticas, comerciales y técnicas, con requisitos específicos según cada posición.

¿Qué vacantes de empleo ofrece el MITRADEL en Panamá Oeste?

Entre las oportunidades laborales disponibles en Panamá Oeste se encuentran:

  • Analista de facturación: debe contar con estudios en Contabilidad o carreras afines, dominio del idioma inglés y conocimientos de la norma ISO 9001.

  • Coordinador de transporte y servicio al cliente logístico: requiere estudios en áreas administrativas, logísticas o carreras afines.

  • Ingeniero o estudiante de último año de Ingeniería Mecánica o Electromecánica: debe contar con dominio del idioma inglés.

¿Qué puestos están disponibles en Coclé?

En la provincia de Coclé se ofrece la siguiente oportunidad:

  • Despachador de cilindros: debe contar con bachiller completo y experiencia en el manejo de inventarios y atención al cliente.

¿Qué vacantes de empleo están disponibles en Panamá?

Para la provincia de Panamá, las oportunidades laborales incluyen los siguientes puestos:

  • Asistente contable y administrativa: requiere estudios universitarios en Contabilidad, Finanzas o Administración.

  • Ejecutivo de ventas: debe contar con estudios universitarios o técnicos, completos o en curso, en Mercadeo y Ventas o carreras afines.

  • Mecatrónico: requiere formación técnica o universitaria en Mecatrónica, Electromecánica Industrial o carreras afines.

  • Ejecutiva de ventas: debe tener licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo, Publicidad o áreas afines.

El MITRADEL recomienda a los interesados consultar sus canales y plataformas oficiales para conocer más detalles sobre los requisitos de cada posición, el proceso de aplicación y confirmar si las vacantes continúan disponibles, ya que las oportunidades pueden estar sujetas a cambios.

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