MITRADEL abre nuevas oportunidades laborales: conoce las vacantes y sus requisitos

Conozca las vacantes disponibles por parte del MITRADEL.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció nuevas oportunidades de empleo dirigidas a personas con diferentes perfiles académicos y profesionales en varias provincias del país.

Contenido de Interés: IFARHU: centros de entrega de la tarjeta PUNCH este martes 17 de noviembre

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Las vacantes contemplan puestos en áreas administrativas, contables, logísticas, comerciales y técnicas, con requisitos específicos según cada posición.

¿Qué vacantes de empleo ofrece el MITRADEL en Panamá Oeste?

Entre las oportunidades laborales disponibles en Panamá Oeste se encuentran:

Analista de facturación: debe contar con estudios en Contabilidad o carreras afines, dominio del idioma inglés y conocimientos de la norma ISO 9001.

Coordinador de transporte y servicio al cliente logístico: requiere estudios en áreas administrativas, logísticas o carreras afines.

Ingeniero o estudiante de último año de Ingeniería Mecánica o Electromecánica: debe contar con dominio del idioma inglés.

¿Qué puestos están disponibles en Coclé?

En la provincia de Coclé se ofrece la siguiente oportunidad:

Despachador de cilindros: debe contar con bachiller completo y experiencia en el manejo de inventarios y atención al cliente.

Oportunidades laborales disponibles en la Bolsa de Empleo del Mitradel https://t.co/lDTd32vbPW — Telemetro Reporta (@TReporta) November 16, 2026

¿Qué vacantes de empleo están disponibles en Panamá?

Para la provincia de Panamá, las oportunidades laborales incluyen los siguientes puestos:

Asistente contable y administrativa: requiere estudios universitarios en Contabilidad, Finanzas o Administración.

Ejecutivo de ventas: debe contar con estudios universitarios o técnicos, completos o en curso, en Mercadeo y Ventas o carreras afines.

Mecatrónico: requiere formación técnica o universitaria en Mecatrónica, Electromecánica Industrial o carreras afines.

Ejecutiva de ventas: debe tener licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo, Publicidad o áreas afines.

El MITRADEL recomienda a los interesados consultar sus canales y plataformas oficiales para conocer más detalles sobre los requisitos de cada posición, el proceso de aplicación y confirmar si las vacantes continúan disponibles, ya que las oportunidades pueden estar sujetas a cambios.