MITRADEL abre nuevas oportunidades laborales: conoce las vacantes y sus requisitos

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció nuevas oportunidades de empleo dirigidas a personas con diferentes perfiles académicos y profesionales en varias provincias del país.
Las vacantes contemplan puestos en áreas administrativas, contables, logísticas, comerciales y técnicas, con requisitos específicos según cada posición.
¿Qué vacantes de empleo ofrece el MITRADEL en Panamá Oeste?
Entre las oportunidades laborales disponibles en Panamá Oeste se encuentran:
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Analista de facturación: debe contar con estudios en Contabilidad o carreras afines, dominio del idioma inglés y conocimientos de la norma ISO 9001.
- Coordinador de transporte y servicio al cliente logístico: requiere estudios en áreas administrativas, logísticas o carreras afines.
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Ingeniero o estudiante de último año de Ingeniería Mecánica o Electromecánica: debe contar con dominio del idioma inglés.
¿Qué puestos están disponibles en Coclé?
En la provincia de Coclé se ofrece la siguiente oportunidad:
- Despachador de cilindros: debe contar con bachiller completo y experiencia en el manejo de inventarios y atención al cliente.
¿Qué vacantes de empleo están disponibles en Panamá?
Para la provincia de Panamá, las oportunidades laborales incluyen los siguientes puestos:
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Asistente contable y administrativa: requiere estudios universitarios en Contabilidad, Finanzas o Administración.
Ejecutivo de ventas: debe contar con estudios universitarios o técnicos, completos o en curso, en Mercadeo y Ventas o carreras afines.
Mecatrónico: requiere formación técnica o universitaria en Mecatrónica, Electromecánica Industrial o carreras afines.
Ejecutiva de ventas: debe tener licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo, Publicidad o áreas afines.
El MITRADEL recomienda a los interesados consultar sus canales y plataformas oficiales para conocer más detalles sobre los requisitos de cada posición, el proceso de aplicación y confirmar si las vacantes continúan disponibles, ya que las oportunidades pueden estar sujetas a cambios.