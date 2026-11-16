Reportan detonaciones en Farallón: SENAN encuentra una pistola y ocho municiones

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) localizaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y ocho municiones sin detonar, luego de atender un reporte de detonaciones en el sector de Farallón , en la provincia de Coclé.

El hallazgo se produjo durante la atención del reporte recibido por las unidades aeronavales.

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Arma de fuego y municiones quedaron a órdenes de las autoridades en Farallón

Unidades aeronavales atendieron un reporte de detonaciones en el sector de Farallón y ubicaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y ocho municiones sin detonar.

Los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. @aeronavalpanama pic.twitter.com/qWDRgNLngf — Telemetro Reporta (@TReporta) November 16, 2026

De acuerdo con la información proporcionada por el SENAN, los indicios ubicados fueron:

Un arma de fuego tipo pistola.

Un proveedor.

Ocho municiones sin detonar.

Los elementos encontrados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas aprehendidas ni se ha confirmado si el arma localizada está relacionada directamente con las detonaciones reportadas.