Coclé Nacionales -  16 de noviembre de 2026 - 10:31

Reportan detonaciones en Farallón: SENAN encuentra una pistola y ocho municiones

Unidades del SENAN localizaron una pistola, un proveedor y ocho municiones sin detonar tras atender un reporte de detonaciones en Farallón.

Reportan detonaciones en Farallón

Reportan detonaciones en Farallón

@SENAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) localizaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y ocho municiones sin detonar, luego de atender un reporte de detonaciones en el sector de Farallón, en la provincia de Coclé.

El hallazgo se produjo durante la atención del reporte recibido por las unidades aeronavales.

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Arma de fuego y municiones quedaron a órdenes de las autoridades en Farallón

De acuerdo con la información proporcionada por el SENAN, los indicios ubicados fueron:

  • Un arma de fuego tipo pistola.

  • Un proveedor.

  • Ocho municiones sin detonar.

Los elementos encontrados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas aprehendidas ni se ha confirmado si el arma localizada está relacionada directamente con las detonaciones reportadas.

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