Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2026 - 15:52

MITRADEL anuncia nuevas vacantes de empleo: ¿Qué puestos están disponibles?

Las oportunidades laborales por parte del MITRADEL están distribuidas entre las provincias de Chiriquí, Panamá Oeste y Panamá.

Conozca las oportunidades laborales por parte del MITRADEL.

Conozca las oportunidades laborales por parte del MITRADEL.

TReporta
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció este lunes 2 de noviembre de 2026, nuevas oportunidades de empleo para quienes buscan ingresar al mercado laboral o cambiar de trabajo.

La oferta contempla vacantes en distintas áreas, entre ellas ingeniería, contabilidad, ventas, electricidad, recursos humanos y atención al cliente.

¿Qué vacantes están disponibles en Chiriquí?

En la provincia de Chiriquí se ofrecen dos oportunidades:

  • Coordinador de proyecto: se requiere ingeniero civil con idoneidad y conocimientos en construcción vertical y horizontal.
  • Diseñador de obra portuaria: debe contar con título en ingeniería civil, marítima, portuaria o carreras afines.

¿Qué oportunidades hay en Panamá Oeste?

Para la provincia de Panamá Oeste se solicita:

  • Electricista: bachiller industrial con especialidad en electricidad y licencia o certificado de idoneidad.

¿Cuáles son las vacantes en la provincia de Panamá?

En la provincia de Panamá se concentran 12 oportunidades laborales:

  • Ingeniero de automatización: licenciatura o título superior en ingeniería electrónica con énfasis en automatización.
  • Contador junior: licenciatura o estudios universitarios avanzados en contabilidad.
  • Especialista en cobros: técnico, licenciado o estudiante avanzado en contabilidad, finanzas, administración o carreras afines.
  • Ingeniero de preventas: estudios en ingeniería en sistemas, electrónica o telecomunicaciones.
  • Desarrollador de contenido: licenciatura o título técnico superior en diseño instruccional, tecnología educativa, ciencias de la educación, comunicación o diseño gráfico.
  • Asesores de tienda: bachiller completo y conocimientos en ventas, atención al cliente, facturación, manejo de caja y procesos de cobro.
  • Asesor de ventas: bachiller completo, formación técnica o comercial y conocimientos en ventas presenciales, con orientación al servicio y atención al cliente.
  • Ingeniero civil auditor: licenciatura en ingeniería civil, idoneidad profesional vigente y formación complementaria en auditoría interna.
  • Conductor: bachiller completo, licencia de conducir vigente tipo F y conocimientos de las normas de tránsito y seguridad vial.
  • Ejecutivo de call center corporativo: bachiller completo, técnico o estudios universitarios en mercadeo, administración, ventas o negocios.
  • Asistente de ventas de boutique o redes: estudios universitarios en curso y conocimientos en ventas al detal y sistemas de alquiler o inventario.
  • Generalista de recursos humanos: licenciatura en recursos humanos, psicología, administración de empresas o carreras afines.

¿Dónde consultar las vacantes?

El MITRADEL indicó que los interesados pueden consultar estas y otras oportunidades laborales a través de sus redes sociales oficiales, y en el portal de empleo empleospanama.gob.pa.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mitradel busca a 21 exfuncionarios para pagarle prima de antigüedad: ¿Cómo consultar?

MITRADEL publica nuevas vacantes en Panamá y Colón: conoce los requisitos

Clima en Panamá para el 3 de noviembre: SINAPROC advierte sobre lluvias y tormentas

Recomendadas

Más Noticias