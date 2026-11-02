MITRADEL anuncia nuevas vacantes de empleo: ¿Qué puestos están disponibles?

Conozca las oportunidades laborales por parte del MITRADEL.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció este lunes 2 de noviembre de 2026, nuevas oportunidades de empleo para quienes buscan ingresar al mercado laboral o cambiar de trabajo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La oferta contempla vacantes en distintas áreas, entre ellas ingeniería, contabilidad, ventas, electricidad, recursos humanos y atención al cliente.

¿Qué vacantes están disponibles en Chiriquí?

En la provincia de Chiriquí se ofrecen dos oportunidades:

Coordinador de proyecto: se requiere ingeniero civil con idoneidad y conocimientos en construcción vertical y horizontal.

Diseñador de obra portuaria: debe contar con título en ingeniería civil, marítima, portuaria o carreras afines.

¿Qué oportunidades hay en Panamá Oeste?

Para la provincia de Panamá Oeste se solicita:

Electricista: bachiller industrial con especialidad en electricidad y licencia o certificado de idoneidad.

El @MitradelPma informa las principales oportunidades de empleo esta semana en la plataforma Empleos Panamá. pic.twitter.com/ju8oJieS9P — Telemetro Reporta (@TReporta) November 2, 2026

¿Cuáles son las vacantes en la provincia de Panamá?

En la provincia de Panamá se concentran 12 oportunidades laborales:

Ingeniero de automatización: licenciatura o título superior en ingeniería electrónica con énfasis en automatización.

Contador junior: licenciatura o estudios universitarios avanzados en contabilidad.

Especialista en cobros: técnico, licenciado o estudiante avanzado en contabilidad, finanzas, administración o carreras afines.

Ingeniero de preventas: estudios en ingeniería en sistemas, electrónica o telecomunicaciones.

Desarrollador de contenido: licenciatura o título técnico superior en diseño instruccional, tecnología educativa, ciencias de la educación, comunicación o diseño gráfico.

Asesores de tienda: bachiller completo y conocimientos en ventas, atención al cliente, facturación, manejo de caja y procesos de cobro.

Asesor de ventas: bachiller completo, formación técnica o comercial y conocimientos en ventas presenciales, con orientación al servicio y atención al cliente.

Ingeniero civil auditor: licenciatura en ingeniería civil, idoneidad profesional vigente y formación complementaria en auditoría interna.

Conductor: bachiller completo, licencia de conducir vigente tipo F y conocimientos de las normas de tránsito y seguridad vial.

Ejecutivo de call center corporativo: bachiller completo, técnico o estudios universitarios en mercadeo, administración, ventas o negocios.

Asistente de ventas de boutique o redes: estudios universitarios en curso y conocimientos en ventas al detal y sistemas de alquiler o inventario.

Generalista de recursos humanos: licenciatura en recursos humanos, psicología, administración de empresas o carreras afines.

¿Dónde consultar las vacantes?

El MITRADEL indicó que los interesados pueden consultar estas y otras oportunidades laborales a través de sus redes sociales oficiales, y en el portal de empleo empleospanama.gob.pa.