Mitradel busca a 21 exfuncionarios para pagarle prima de antigüedad: ¿Cómo consultar?

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) emitió una convocatoria dirigida a 21 exservidores públicos que finalizaron sus funciones en 2016 y que no han podido ser localizados para coordinar el pago de su prima de antigüedad. La institución solicita a las personas incluidas en el aviso comunicarse con su Oficina Institucional de Recursos Humanos.

La información, actualizada al 21 de octubre de 2026, busca facilitar el contacto con los antiguos colaboradores que tienen pendiente este trámite.

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¿Cómo consultar si tienes un pago de prima de antigüedad pendiente en el Mitradel?

Los exfuncionarios que consideren estar incluidos en la convocatoria deben comunicarse directamente con el Mitradel para verificar su situación y recibir orientación sobre el procedimiento de pago.

Los canales de atención indicados son:

Oficina: Oficina Institucional de Recursos Humanos del Mitradel.

Dirección: Plaza Edison, vía Simón Bolívar (Tumba Muerto), ciudad de Panamá.

Teléfonos: 504-0165 y 6771-4608.

Correo electrónico: [email protected].

Página web: www.mitradel.gob.pa.

Mitradel solicita contactar a Recursos Humanos

La convocatoria está dirigida específicamente a los exservidores públicos identificados por la institución, por lo que se recomienda confirmar si forman parte del grupo antes de acudir a las oficinas.

El Mitradel no precisó en la información suministrada los montos individuales que recibirán los beneficiarios ni una fecha límite para completar el trámite.