Pago de prima de antigüedad: MITRADEL pidió a exfuncionarios del año 2015

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) informó que los exfuncionarios que laboraron en la institución durante el año 2015 deben consultar el listado habilitado para verificar si les corresponde el pago de la prima de antigüedad.
¿Cómo consultar el pago de la prima de antigüedad?
La entidad hizo un llamado a los exfuncionarios de ese período para revisar el listado correspondiente y confirmar si aparecen entre los beneficiarios del pago.
Para obtener más información, el Mitradel habilitó los números de contacto:
-
504-0165
-
6771-4608
La institución recomienda a los interesados utilizar los canales oficiales para conocer los detalles del proceso, los requisitos y cualquier actualización relacionada con el pago.