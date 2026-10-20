Lancha se vuelca en el puerto de Chiriquí Grande por oleaje y exceso de pasajeros

Lancha se vuelca en el puerto de Chiriquí Grande.

Una lancha procedente de la comarca Ngäbe-Buglé se volcó este martes en el puerto de Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro, en medio de condiciones marítimas adversas. Según la información proporcionada por funcionarios, el incidente habría ocurrido debido al fuerte oleaje y al exceso de pasajeros y carga.

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De acuerdo con el reporte, por parte de Jorge Chin administrador regional (AMP), los ocupantes permanecieron durante un tiempo en el agua hasta que otras embarcaciones acudieron a su rescate y lograron auxiliarlos.

Tras el incidente, las personas rescatadas se encuentran fuera de peligro.

¿Cuáles serían las causas del vuelco?

Entre los factores señalados se encuentran las condiciones del mar y la sobrecarga de la embarcación. El oleaje intenso puede comprometer la estabilidad de una lancha, especialmente cuando supera la capacidad permitida de pasajeros o carga.

Las autoridades también mantienen la atención sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad marítima, en particular cuando existen avisos por mal tiempo.

Una embarcación con ocho pasajeros a bordo naufragó en Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, aparentemente por un exceso de carga.

La @AMP_Panama inició una investigación contra el capitán por zarpar en condiciones adversas. pic.twitter.com/1PcI9XlMk2 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2026

Recomendaciones para viajar de forma segura por mar

Utilizar chalecos salvavidas.

Mantener un sistema de comunicación operativo.

Consultar los avisos meteorológicos y las alertas emitidas por las autoridades.

Comprobar las condiciones del mar antes de zarpar.

Respetar la capacidad máxima de pasajeros y carga.

Evitar salir a navegar cuando las condiciones climáticas representen un riesgo.

Investigan la salida de la embarcación

Según la información suministrada, se inició un proceso contra el capitán de la lancha por haber embarcado en medio de condiciones climáticas adversas.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias del incidente y las posibles responsabilidades, mientras se mantienen las recomendaciones de precaución para quienes utilizan el transporte marítimo.