Dos panameñas mueren tras volcar lancha turística en Guatemala

Dos mujeres de nacionalidad panameña fallecieron el martes tras el volcamiento de una lancha turística en el lago de Atitlán, ubicado en el departamento de Sololá, al oeste de Guatemala.

De acuerdo con el portavoz de los Bomberos Voluntarios de la región, Luis De León, el accidente dejó además a cuatro personas con crisis nerviosa, quienes fueron rescatadas del agua y atendidas en el lugar.

Las víctimas panameñas tenían entre 28 y 40 años, según confirmaron las autoridades de socorro. Hasta el momento, no se han revelado sus identidades.

De León explicó que la probable causa del accidente fue una fuerte ráfaga de viento que provocó que la embarcación perdiera estabilidad y terminara volcándose en el lago, uno de los principales destinos turísticos de Guatemala.

El lago de Atitlán se localiza a unos 150 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala y es frecuentado diariamente por turistas nacionales y extranjeros.

El piloto de la lancha, cuya identidad no fue divulgada, fue aprehendido de manera preventiva, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.

Ráfaga de viento, posible causal

En declaraciones a medios locales, el conductor de la embarcación aseguró que una ráfaga de viento causó el vuelco y afirmó que todos los pasajeros portaban chalecos salvavidas al momento del accidente.

Las autoridades guatemaltecas continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.

