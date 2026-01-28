SENNIAF realiza primera supervisión del año en albergue de Tocumen

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ( SENNIAF ), junto al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia (REDNANIAP), realizó la primera ronda de supervisión en el albergue de Tocumen, como parte del seguimiento permanente al bienestar de menores bajo protección estatal.

Evaluación del entorno y atención integral

Durante la visita, las autoridades constataron un ambiente positivo, seguro y acogedor, donde los niños, niñas y adolescentes se mantienen en buen estado de salud, bien atendidos y con un desarrollo adecuado en lo emocional y social. El equipo evaluador destacó el compromiso del personal del albergue en ofrecer una atención basada en el cuidado, el respeto y la protección de los derechos de la niñez.

La jornada permitió confirmar el adecuado funcionamiento del centro, así como la implementación de prácticas que promueven el bienestar integral de los menores, garantizando espacios dignos y seguros para su crecimiento.

Supervisiones continuas a nivel nacional

Esta inspección forma parte de la primera de dos rondas de supervisión programadas para este año, orientadas a fortalecer el acompañamiento institucional y la mejora continua de los centros de protección. En la actividad participaron además representantes de SENADIS, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Tribunal Electoral (TE), sumando esfuerzos interinstitucionales.