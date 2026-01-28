Pago del PASE-U: IFARHU publica nuevas provincias en su calendario para la entrega de cheque

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la actualización del calendario oficial del tercer pago del PASE-U 2025 , incorporando nuevas provincias para la entrega del beneficio a estudiantes de primaria, premedia y media que se mantienen vigentes en el programa.

De acuerdo con la entidad, el desembolso se realizará mediante ACH y cheque, según la modalidad asignada previamente a cada beneficiario, por lo que exhortó a los acudientes a verificar la forma de pago correspondiente antes de acudir a los puntos de entrega.

El IFARHU reiteró que este pago está dirigido exclusivamente a estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos, y subrayó la importancia de que los datos académicos estén correctamente registrados y validados por los centros educativos ante el Ministerio de Educación (MEDUCA), condición indispensable para la acreditación del beneficio.

Calendario del tercer pago del PASE-U 2025 por región

Presiona el nombre de la región y te llevará a los días y sedes de pago

Provincia de Colón

Provincia de Veraguas

Comarca Guna Yala