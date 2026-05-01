Día del trabajador Nacionales -  1 de mayo de 2026 - 06:30

Día del Trabajador: nuevas formas de empleo ganan terreno en Panamá

En el marco del Día del Trabajador hay que reconocer que cada vez más panameños optan por el freelance, las plataformas digitales y el emprendimiento.

Día Internacional del Trabajador.

Día Internacional del Trabajador.

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María Hernández
Por María Hernández

Un mercado laboral en transformación, es el panorama que se observa en el Día del Trabajador, el modelo de empleo formal caracterizado por contratos estables, jornadas definidas y prestaciones, ya no domina por completo el panorama laboral panameño. En los últimos años, factores como la digitalización, el impacto postpandemia y la necesidad de generar ingresos han impulsado alternativas fuera del esquema tradicional.

Plataformas y economía por demanda

Servicios de transporte y entrega a domicilio han abierto oportunidades de ingreso para miles de personas. Este tipo de trabajo, basado en plataformas digitales, ofrece flexibilidad de horarios, pero también plantea retos en materia de seguridad social, ingresos variables y ausencia de beneficios laborales.

El crecimiento del trabajo freelance

Profesionales en áreas como diseño, redacción, programación y manejo de redes sociales han encontrado en el trabajo independiente una vía para insertarse en el mercado. En muchos casos, estos trabajadores prestan servicios a clientes locales e internacionales, sin intermediación de contratos laborales tradicionales.

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Más que una celebración, una fecha de reflexión laboral.

Más que una celebración, una fecha de reflexión laboral.

Teletrabajo y oportunidades globales

El trabajo remoto ha permitido que panameños colaboren con empresas extranjeras, ampliando sus posibilidades de ingresos. Sin embargo, esta modalidad también enfrenta desafíos relacionados con la regulación, la estabilidad y la protección laboral.

Entre la oportunidad y la informalidad

Aunque estas nuevas formas de empleo representan una alternativa real de generación de ingresos, especialistas advierten que muchas operan en un vacío regulatorio. Esto deja a los trabajadores sin acceso a prestaciones como seguro social, vacaciones pagadas o estabilidad contractual.

En la conmemoración del Día del Trabajador, Panamá no solo conmemora las luchas históricas por los derechos laborales, sino que también enfrenta el reto de adaptar su marco legal a una realidad donde el empleo ya no responde a un solo modelo.

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Homenaje a quienes día a día construyen con su trabajo.

Homenaje a quienes día a día construyen con su trabajo.

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