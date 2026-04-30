Colón Nacionales -  30 de abril de 2026 - 15:28

Estados Unidos entrega lanchas interceptoras al SENAN para reforzar lucha antidrogas

Estados Unidos entrega lanchas interceptoras al SENAN para reforzar operativos antidrogas en Panamá y combatir redes criminales.

Estados Unidos entrega lanchas interceptoras al SENAN 

Estados Unidos entrega lanchas interceptoras al SENAN 

@USEmbPAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, entregó dos lanchas rápidas de interdicción al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), como parte de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico.

La entrega se realizó en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y forma parte de un programa de apoyo que contempla seis embarcaciones en los próximos tres años.

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Equipos de alta velocidad para operaciones marítimas

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Las lanchas interceptoras, de 12.5 metros (41 pies), están valoradas en $2.08 millones y pueden alcanzar velocidades superiores a los 50 nudos.

Estas unidades permitirán:

  • patrullar aguas del Caribe y el Pacífico,
  • interceptar cargamentos de droga,
  • fortalecer operativos contra redes criminales transnacionales.

El apoyo es canalizado a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU.

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“Estamos trabajando estrechamente con Panamá para desmantelar redes criminales y mantener las drogas fuera”, indicó el embajador Cabrera. “Estamos trabajando estrechamente con Panamá para desmantelar redes criminales y mantener las drogas fuera”, indicó el embajador Cabrera.

Estados Unidos y su impacto en seguridad regional

Actualmente, las autoridades panameñas logran incautar cerca de 100 toneladas métricas de drogas ilícitas al año, por lo que este tipo de cooperación busca reforzar la capacidad operativa del país.

La entrega de estas embarcaciones también apunta a fortalecer la seguridad regional, proteger rutas comerciales y frenar el flujo de narcóticos en el hemisferio.

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