Detienen en Panamá a ciudadano mexicano requerido por Estados Unidos por delito sexual

Detienen en Panamá a ciudadano mexicano requerido por Estados Unidos.

Por Ana Canto Un ciudadano de nacionalidad mexicana, requerido por las autoridades de los Estados Unidos, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.

La captura se hizo efectiva en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que el sospechoso arribara en un vuelo procedente de Medellín, Colombia, con la intención de ingresar a territorio panameño.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse