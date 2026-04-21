Detienen en Panamá a ciudadano mexicano requerido por Estados Unidos por delito sexual

Un ciudadano de nacionalidad mexicana, requerido por las autoridades de los Estados Unidos, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.
Cargos imputados
Según los reportes oficiales, el detenido mantiene una alerta internacional por su presunta vinculación con el delito de violación en perjuicio de una menor de edad. Tras su aprehensión, el ciudadano quedó a órdenes de las autoridades competentes para iniciar los trámites correspondientes de extradición o repatriación, según dicten los tratados vigentes.