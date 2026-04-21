Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 12:47

Detienen en Panamá a ciudadano mexicano requerido por Estados Unidos por delito sexual

La detención del ciudadano mexicano se registró en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá.

Detienen en Panamá a ciudadano mexicano requerido por Estados Unidos.

Detienen en Panamá a ciudadano mexicano requerido por Estados Unidos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un ciudadano de nacionalidad mexicana, requerido por las autoridades de los Estados Unidos, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.

La captura se hizo efectiva en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que el sospechoso arribara en un vuelo procedente de Medellín, Colombia, con la intención de ingresar a territorio panameño.

Cargos imputados

Según los reportes oficiales, el detenido mantiene una alerta internacional por su presunta vinculación con el delito de violación en perjuicio de una menor de edad. Tras su aprehensión, el ciudadano quedó a órdenes de las autoridades competentes para iniciar los trámites correspondientes de extradición o repatriación, según dicten los tratados vigentes.

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