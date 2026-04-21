Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 11:43

Panamá reúne a 30 países en cumbre de telecomunicaciones de la OEA

El ministro Juan Carlos Orillac, inauguró en Panamá la reunión de telecomunicaciones de la Organización de los Estados Americanos.

Panamá se posiciona como hub regional en telecomunicaciones

Panamá se posiciona como hub regional en telecomunicaciones

Presidencia
María Hernández
Por María Hernández

Panamá es sede de la 48.ª reunión del Comité Consultivo Permanente I de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, un espacio que reúne a delegaciones de unos 30 países del continente, ser sede de este importante encuentro es relevante para la región.

Durante la apertura, el ministro Juan Carlos Orillac, destacó la importancia del diálogo y la cooperación regional para enfrentar los desafíos en materia de telecomunicaciones y tecnología.

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El evento, que se desarrolla del 20 al 24 de abril en la capital panameña, busca impulsar el intercambio de experiencias y fortalecer la coordinación entre los Estados en temas clave como banda ancha, inclusión digital, ciberseguridad y economía digital.

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Panamá se posiciona como hub regional en telecomunicaciones

Por su parte, la administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Zelmar Rodríguez, resaltó que este tipo de encuentros posiciona a Panamá como un hub regional en telecomunicaciones.

La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos, promueve el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en la región.

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