Fuga en La Joyita: 125 detenidos y 9 condenados tras la evasión masiva

El Ministerio Público informó que, como parte de las acciones investigativas desarrolladas tras la evasión de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, la Procuraduría General de la Nación mantiene avances sostenidos en la judicialización de las personas vinculadas a estos hechos.

Hasta la fecha, las autoridades han aprehendido a 154 personas y se han celebrado 18 audiencias de control de garantías, logrando que 134 de los implicados fueran presentados formalmente ante un juez de garantías.

Como resultado de estas diligencias judiciales, la Fiscalía ha obtenido 125 detenciones provisionales y 9 sentencias condenatorias validadas mediante acuerdos de pena, desglosadas de la siguiente manera:

Tres condenas de 36 meses de prisión

Cuatro condenas de 42 meses de prisión

Una condena de 44 meses de prisión

Una condena de 47 meses de prisión

De acuerdo con las autoridades penales, estas nuevas sanciones se sumarán a las penas efectivas que los sentenciados ya se encuentran cumpliendo por los delitos principales que motivaron su reclusión original. Asimismo, el Ministerio Público confirmó que actualmente se mantienen otras cuatro causas en proceso de audiencia.