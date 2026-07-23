Aprehenden a hombre por presunta agresión sexual en perjuicio de sus hijas

Un hombre de 46 años investigado por el presunto delito contra la libertad e integridad sexual, eb la modalidad de violación agrabada en perjuicio de sus hijas, fue aprehendido por la Policía Nacional en Ciudad Bolívar. Yamilka Troncoso, jefa de la Secretaría de Protección de Víctimas, Testigos, Peritos e Intervinientes en el Proceso Penal, explicó el protocolo que utiliza el Ministerio Público para proteger a las víctimas de este delito.