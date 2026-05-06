Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 13:16

Captan en video a un hombre agredir a un perro en Las Cumbres

Cámaras de videovigilancia grabaron la agresión de un hombre hacia un perro en el corrIgimiento de Las Cumbres.

Captan en video a un hombre agredir a un perro en Las Cumbres
Ana Canto
Por Ana Canto

Un indignante caso de crueldad animal ha generado el rechazo de la ciudadanía en el corregimiento de Las Cumbres, Panamá Norte. Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que un hombre, al llegar a un establecimiento comercial, pateó brutalmente a un perro que se encontraba en el lugar.

Las imágenes difundidas muestran que tanto el canino agredido como los otros animales que lo acompañaban se mantenían tranquilos y no representaban ninguna amenaza para el sujeto. Los animales se encontraban descansando y sin alteraciones al momento del ataque gratuito.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades han iniciado una investigación para aplicar las sanciones correspondientes bajo la legislación vigente de protección animal en Panamá.

Este miércoles se realizaron las primeras diligencias de campo y recopilación de pruebas para robustecer el expediente.

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