Agroferias del IMA: lugares y horarios para el jueves 7 y viernes 8 de mayo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las sedes de las agroferias programadas para este jueves 7 y viernes 8 de mayo, donde los ciudadanos podrán adquirir alimentos a precios accesibles en distintos puntos del país.
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Agroferias del IMA para el jueves 7 de mayo
Coclé
- Casa Comunal de Las Guacas, distrito de Natá
Veraguas
- Casa Comunal de Garnadera, distrito de Las Palmas
- Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago
Panamá Este
- Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo
Chiriquí
- Cancha comunal de El Palmar, distrito de Barú
Panamá
- Cancha de El Diamante, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, distrito de San Miguelito
Colón
- Parque Centra de El Guabo, distrito de Chagres
Los Santos
- A un costado de la Iglesia de Villa Lourdes, distrito de Los Santos
Herrera
- Estadio de Béisbol Jackie Cardoze, distrito de Ocú
Darién
- Comunidad de Arimae, distrito de Santa Fe
Agorferias del IMA para el viernes 8 de mayo
Chiriquí
- Plaza de Las Cruces, en La Estrella, distrito de Bugaba
Coclé
- Casa Comunal de Bajo Grande, en Las Lomas, distrito de La Pintada
Panamá Oeste
- Casa Comunal de La Florida, en La Trinidad, distrito de Capira
Veraguas
- Primer ciclo de El Espinal, en El Potrero, distrito de Calobre
- Casa Comunal de Llano Grande, distrito de La Mesa
Panamá
- Gimnasio de Agua Buena, corregimiento de Chilibre, en el distrito de Panamá
Panamá Este
- Majé Cordillera, distrito de Chepo
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Barranquilla, distrito de Kankintú
- Comunidad de Kikari, en el distrito de Muna