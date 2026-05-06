Panamá Nacionales -  6 de mayo de 2026 - 14:27

Agroferias del IMA: lugares y horarios para el jueves 7 y viernes 8 de mayo

Consulta dónde estarán las agroferias del IMA este jueves 7 y viernes 8 de mayo a nivel nacional. Productos a bajo costo en varias provincias.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las sedes de las agroferias programadas para este jueves 7 y viernes 8 de mayo, donde los ciudadanos podrán adquirir alimentos a precios accesibles en distintos puntos del país.

Estas jornadas buscan acercar productos de la canasta básica directamente del productor al consumidor, beneficiando la economía familiar.

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Agroferias del IMA para el jueves 7 de mayo

Coclé

  • Casa Comunal de Las Guacas, distrito de Natá

Veraguas

  • Casa Comunal de Garnadera, distrito de Las Palmas
  • Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago

Panamá Este

  • Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo

Chiriquí

  • Cancha comunal de El Palmar, distrito de Barú

Panamá

  • Cancha de El Diamante, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, distrito de San Miguelito

Colón

  • Parque Centra de El Guabo, distrito de Chagres

Los Santos

  • A un costado de la Iglesia de Villa Lourdes, distrito de Los Santos

Herrera

  • Estadio de Béisbol Jackie Cardoze, distrito de Ocú

Darién

  • Comunidad de Arimae, distrito de Santa Fe
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Agorferias del IMA para el viernes 8 de mayo

Chiriquí

  • Plaza de Las Cruces, en La Estrella, distrito de Bugaba

Coclé

  • Casa Comunal de Bajo Grande, en Las Lomas, distrito de La Pintada

Panamá Oeste

  • Casa Comunal de La Florida, en La Trinidad, distrito de Capira

Veraguas

  • Primer ciclo de El Espinal, en El Potrero, distrito de Calobre
  • Casa Comunal de Llano Grande, distrito de La Mesa

Panamá

  • Gimnasio de Agua Buena, corregimiento de Chilibre, en el distrito de Panamá

Panamá Este

  • Majé Cordillera, distrito de Chepo

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Barranquilla, distrito de Kankintú
  • Comunidad de Kikari, en el distrito de Muna
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