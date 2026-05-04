Panamá Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 14:08

Agroferias del IMA: conozcan los lugares donde estarán este 5 y 6 de mayo

Consulta las fechas, sedes, comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional con las agroferias del IMA.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que los días martes 5 y miércoles 6 de mayo se llevarán a cabo las agroferias. En esta jornada, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA para este martes 5 de mayo

Panamá Este

  • La Zahína de Madroño, en Las Margaritas, distrito de Chepo

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Quebrado de Loro, distrito de Mironó

Panamá Oeste

  • Cancha de Bejuco, distrito de Chame

Chiriquí

  • Cancha Comunal de San Pablo Nuevo, en el distrito de David

Coclé

  • Cuadro de fútbol La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, en Aguadulce

Herrera

  • Cancha Municipal de Santa María cabecera, en el distrito de Santa María

Veraguas

  • Entrada a la Arena de El María, distrito de Las Palmas
  • Capilla de El Peñón, distrito de San Francisco

Darién

  • Frente al cementerio de Yavaiza, en el distrito de Pinogana

Panamá

  • Parque de San Cristóbal, en el corregimiento de Río Abajo
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Agroferias del IMA del miércoles 6 de mayo

Chiriquí

  • Complejo Deportivo de Algarrobos, distrito de Dolega

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito

Panamá Oeste

  • Cancha techada de Ollas Arriba, distrito de Capira

Veraguas

  • Cuadro de fútbol de Los Vásquez, en Los Algarrobos, distrito de Santiago
  • Al lado de la Capilla de San Martín de Porres, distrito de Las Palmas

Herrera

  • Canch techada de Los Cerritos de Los Pozos, distrito de Los Pozos

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Samboa, distrito de Jirondai

Veraguas

  • Cuadro de fútbol de Los Vásquez, en Los Algarrobos, distrito de Santiago
  • Al lado de la Capilla de San Martín de Porras, distrito de Las Palmas
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