Agroferias del IMA: lugares de venta para el viernes 24 de abril

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el regreso de sus agroferias este viernes 24 de abril en distintos puntos del país, ofreciendo productos básicos a precios accesibles para la población.
Agroferias IMA: lugares del viernes 24 de abril
Chiriquí
- Cancha Comunal de Juay, distrito de San Félix
Coclé
- Casa Local de Villa del Carmen, en Llano Norte, distro de La Pintada
Panamá Oeste
- Casa Local La Honda, distrito de Capira
Veraguas
- Lateral de la Escuela Los Panamaes, corregimiento de Aromillo, distrito de Cañazas
Herrera
- Terrenos frente a la iglesi de La Honda, corregimiento de la Pitaloza de Los Pozos
Panamá Este
- Comunidad La 8 y Emberá Ipetí, distrito de Chepo
El IMA reiteró a la población:
- Llevar su cédula
- Usar bolsas reutilizables
- Llegar temprano para aprovechar los productos disponibles
Estas agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades con mayor necesidad.