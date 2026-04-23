Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 11:13

Agroferias del IMA: lugares de venta para el viernes 24 de abril

Conoce los puntos de las agroferias del IMA en Panamá el viernes 24 de abril Productos baratos desde las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMHPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el regreso de sus agroferias este viernes 24 de abril en distintos puntos del país, ofreciendo productos básicos a precios accesibles para la población.

Agroferias IMA: lugares del viernes 24 de abril

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Juay, distrito de San Félix

Coclé

  • Casa Local de Villa del Carmen, en Llano Norte, distro de La Pintada

Panamá Oeste

  • Casa Local La Honda, distrito de Capira

Veraguas

  • Lateral de la Escuela Los Panamaes, corregimiento de Aromillo, distrito de Cañazas

Herrera

  • Terrenos frente a la iglesi de La Honda, corregimiento de la Pitaloza de Los Pozos

Panamá Este

  • Comunidad La 8 y Emberá Ipetí, distrito de Chepo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2047319866420478432?s=20&partner=&hide_thread=false

El IMA reiteró a la población:

  • Llevar su cédula
  • Usar bolsas reutilizables
  • Llegar temprano para aprovechar los productos disponibles

Estas agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades con mayor necesidad.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA: conoce los puntos de venta todo Panamá esta miércoles 22 de abril

Agroferias del IMA: conoce los puntos de venta todo Panamá esta martes

Agroferias del IMA: conoce los puntos y fechas en todo Panamá esta semana

Recomendadas

Más Noticias