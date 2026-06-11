IDAAN impulsa obras para mejorar el suministro de agua potable

El director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) , Antonio Tercero González, informó sobre los avances de varios proyectos destinados a fortalecer y ampliar el suministro de agua potable en distintas regiones del país.

Según detalló, las iniciativas forman parte de un plan de ejecución y modernización de la infraestructura hídrica nacional, con obras que beneficiarán a cientos de miles de panameños.

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Entre los proyectos adjudicados figura la mejora de la línea de conducción de la planta potabilizadora Rufina Alfaro hacia los tanques de almacenamiento de Las Tablas. La obra beneficiará a más de 57 mil habitantes de la provincia de Los Santos, permitiendo optimizar el transporte y distribución de agua potable en la región.

Adjudican mejoras en la potabilizadora Trapichito

El IDAAN también adjudicó las mejoras de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como Trapichito, ubicada en Panamá Oeste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2064870066886254725?s=20&partner=&hide_thread=false Avanzando con acciones concretas para fortalecer el suministro de agua potable en todo el país



Adjudicamos importantes proyectos para mejorar la línea de conducción de la planta potabilizadora Rufina Alfaro hacia los tanques de almacenamiento de Las Tablas, beneficiando a… pic.twitter.com/oqSdSg4c9Q — IDAAN (@IDAANinforma) June 11, 2026

De acuerdo con la entidad, este proyecto tendrá un impacto directo en más de 28 mil personas y beneficiará de forma indirecta a más de 613 mil habitantes.

IDAAN: Nuevas obras en San Antonio y Tocumen

La institución entregó además órdenes de proceder para proyectos que buscan mejorar el abastecimiento de agua potable en Altos de Las Praderas de San Antonio. Estas obras favorecerán a más de 6 mil residentes del sector.

Asimismo, más de 30 mil personas que residen en comunidades como La Siesta, El Brillante, Villa Luchín y Buena Vista, en Tocumen, serán beneficiadas con nuevas mejoras en el sistema de distribución.

Proyectos estratégicos continúan en ejecución

Antonio Tercero González indicó que el IDAAN mantiene trabajos permanentes en la formalización contractual de varios proyectos estratégicos para fortalecer la capacidad de producción y distribución de agua potable.

Entre las plantas contempladas se encuentran:

Roberto Reyna, en Chitré.

Jaime Díaz Quintero (Trapichito).

Chame.

Pacora.

Cabra 1.

Cabra 2.

Buscan fortalecer el acceso al agua potable

El director del IDAAN destacó que estas iniciativas forman parte de los esfuerzos para mejorar la continuidad y calidad del servicio de agua potable en distintas regiones del país.

La entidad aseguró que continuará impulsando proyectos de infraestructura y modernización con el objetivo de responder al crecimiento de la demanda y garantizar un suministro más eficiente para las familias panameñas.